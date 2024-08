Estes posters são ilustrações de filmes. Adivinhas quais?

São ilustrações de filmes de fantasia, ficção científica, acção ou drama que compõem a mais recente exposição do espaço Ó! Galeria, no Porto. Let’s look at the trailer II (Vamos ver o trailer II, em tradução livre) é, como o nome indica, a segunda exposição sobre cinema do espaço e conta com 64 desenhos de filmes que podem ser vistos até dia 29 de Agosto no n.º 61 da rua de Miguel Bombarda ou no site da galeria.

“Depois do sucesso da primeira, resolvemos dar a oportunidade aos novos ilustradores que entraram para a galeria nestes últimos anos de interpretar um dos seus filmes preferidos”, lê-se no comunicado enviado ao P3.

Em alguns casos, reconhecer o título do filme é fácil: saltam à vista ilustrações de O Senhor dos Anéis: A Irmandade do Anel, Blade Runner, The NeverEnding Story, com uma referência ao dragão Falkor, E.T., Matrix, Portrait of a Lady on Fire (Retrato de uma Rapariga a Arder), clássicos como Casablanca, estreias recentes como Challengers e até as aventuras de Amélie pelas ruas de Paris.

Mas há mais. Na parede da galeria estão também interpretações de Léon: o Profissional, filme de 1994 sobre um assassino profissional que gosta de plantas; Paris, Texas, sobre um homem sem memória ou o documentário 5 Broken Cameras, que mostra a luta de uma aldeia da Palestina sob ocupação através da máquina de filmar de um homem.

Para os interessados, as ilustrações estão à venda por 30,75 euros no site da Ó! Galeria.