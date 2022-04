Budda Power & Maria João estreiam videoclipe ao vivo com o guitarrista João Cabeleira, dos Xutos

Não vem num ovo de Páscoa, apesar de ser divulgado este domingo, mas é um brinde que Budda Power Blues & Maria João resolveram oferecer ao seu público. Trata-se de um registo ao vivo de Nothing’s to high, um dos temas do seu segundo disco, The Blues Experience II, e que é agora publicado como single. A gravação, com quase 10 minutos, foi feita no Cineteatro Capitólio, em Lisboa, na noite de 23 de Outubro de 2021, quando o disco foi ali apresentado em concerto. Com os Budda Power Blues e a cantora Maria João esteve, nessa noite, numa participação especial (visível e aplaudida neste vídeo) o guitarrista João Cabeleira, dos Xutos & Pontapés.

Fundado em 2004 pelos irmãos Budda e Nico Guedes, o grupo Budda Power Blues gravou em 2017 um primeiro disco com a cantora Maria João, historicamente ligada ao jazz. E o que podia pareceu uma união improvável, resultou numa gratificante experiência. Daí que, ao primeiro The Blues Experience se tenha seguido um segundo álbum, The Blues Experience II, que chegou às plataformas digitais e às lojas em Junho de 2021. Neste segundo disco e no concerto do Capitólio estiveram Maria João (voz), Budda Guedes (voz, guitarras e teclados), Nico Guedes (bateria, percussão e vozes) e Carl Minnemann (baixo, contrabaixo e vozes).