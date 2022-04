E vão 19.466 hectares de amendoal no Alentejo

Depois do olival, o amendoal de regadio transformou-se na cultura intensiva que mais polémica provoca no Alentejo. E, como de costume, o mundo passa a ter só duas cores: o preto e o branco. Quem é dono de terra diz que a cultura está adaptada às condições edafoclimáticas, é competitiva face às produções californianas e geradora de riqueza e emprego; os ambientalistas, forças políticas e movimentos cívicos entendem que o amendoal intensivo é um atentado ambiental, histórico e paisagístico. Embora este artigo não tenha por finalidade discutir a estratégia agrícola e alimentar do perímetro de regra do Alqueva, há duas coisas que parecem claras: por um lado, o Estado português não estuda preventivamente projectos de impactos consideráveis que, ainda por cima, contam com financiamentos públicos (ou quando decide estudá-los já temos dezenas de milhares de hectares plantados); e, por outro, há alguma ignorância sobre o que são, hoje, as práticas da agricultura de precisão, que utilizam com maior eficiência a água e um conjunto de factores de produção.