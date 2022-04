Amêndoas, o tira-teimas

Miguel Rodrigues tem 32 anos, é algarvio e formado em Engenharia Aeronáutica pela Universidade da Beira Interior. Quando ia de Faro para a Covilhã, os amigos sabiam que chegaria abastecido com amêndoas que um avô de Castro Marim lhe arranjava, pelo que rapidamente se tornou numa figura popular. “Eles diziam que uma coisa eram as amêndoas que compravam no supermercado, e outras – que não tinham nada a ver –, eram as do meu avô”, refere.