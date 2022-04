Venda online faz subir circulação de notas falsas de cinco e dez euros

Número de notas falsas de cinco e de dez euros bateu recorde em 2021, tendo as de dez superado as de 50 euros pela primeira vez. Banco de Portugal diz que fenómeno está ligado à existência de notas que não têm curso legal e que se destinam à utilização como adereço, vendidas em plataformas, mas que são “aceites pelo público como notas genuínas”.

Em 2021, e pela primeira vez, o volume de notas falsas de dez euros subiu o suficiente para superar as de 50 euros em Portugal. De acordo com os dados disponibilizados ao PÚBLICO pelo Banco de Portugal, foram detectadas 3347 notas de 10 euros contrafeitas, um número recorde e que equivale a 31% do total, e 1672 notas de cinquenta euros (equivalente a 15% do total).