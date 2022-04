Governo quer corrigir leis anticorrupção, mas Parlamento tem de agir depressa

Os juízes estão satisfeitos com a proposta de lei aprovada em Conselho de Ministros esta semana para reverter várias alterações legislativas que constavam do pacote anticorrupção e que prometiam lançar confusão nos tribunais. Deixam no entanto um aviso: quanto mais tempo essas medidas estiverem em vigor antes de serem revogadas, maior a probabilidade de criarem graves problemas nos processos que se encontram nos tribunais. “As consequências são imprevisíveis. Pode acontecer tudo”, avisa o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Manuel Ramos Soares.