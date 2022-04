É um caderno mas também oferece explicações e apontamentos gratuitos

Com o lema “Do Brasil para o mundo”, o Caderno Inteligente chegou a Portugal em 2020 para facilitar a vida (e os estudos) de quem prefere escrever à mão em vez de teclar. Além de ser um objecto de estudo, explica a marca, este caderno quer ainda contribuir para o êxito escolar e, consequentemente, ser uma ajuda nos testes e exames nacionais. Além de disponibilizar apontamentos gratuitos feitos por estudantes no blogue do site, oferece, em parceria com o centro de estudos Learnin Academy, na Maia, explicações virtuais em directo, todas as semanas.

O projecto, que está a ser desenvolvido desde o Verão de 2021, reúne, todas as quintas-feiras, uma turma de 20 alunos do 9.º, 11.º e 12,º ano com o objectivo de responder às dúvidas colocadas pelos estudantes. As aulas também são gratuitas. “Iniciámos este percurso com a comunidade Studygram, através da partilha de apontamentos de estudo entre estudantes e, dado o sucesso desta iniciativa, consideramos que seria igualmente pertinente fazer uma parceria com um centro de estudos e disponibilizar explicações gratuitas online, através da realização de directos de preparação para os exames”, explica ao PÚBLICO Filipa Torrão, responsável de marketing do Caderno Inteligente em Portugal.

Desde a análise de Os Maias a equações, sem esquecer as fórmulas de Físico-Química ou as aulas de História, as dúvidas são esclarecidas em tempo real, tal como numa sala de aula. “Os vídeos ficam disponíveis no nosso canal de YouTube, e podem ser consultados sempre que necessário”, acrescenta a responsável.

Para este mês estão planeadas aulas de Química e Matemática A para o ensino secundário, assim como Português e Matemática para o 9.º ano. A consulta dos conteúdos leccionados durante as explicações também pode ser feita pelos pais, que, desta forma, ficam a par das dificuldades dos filhos.

No caso dos apontamentos, a oferta é variada e destina-se desde o 5.º ano ao 12.º. Para o ensino secundário, os apontamentos estão divididos pelos cursos de Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e Artes Visuais. No blogue, os estudantes podem encontrar resumos sobre todas as disciplinas de cada uma destas áreas, entre as quais Biologia, Antropologia, Desenho, Psicologia, Grego, Economia e até Educação Física.

Qualquer estudante pode frequentar o centro de explicações e aceder aos apontamentos sem que isso implique a compra do Caderno Inteligente. Por enquanto, as explicações destinam-se apenas aos alunos que vão fazer exames nacionais, mas a empresa pretende ampliar o serviço para todos.

Além do mais, a monitorização do aproveitamento escolar é feita através da comunicação frequente entre os estudantes e o Caderno Inteligente, que através das redes sociais, transmitem feedback das explicações.

Quando o personalizável também é sustentável

O Caderno Inteligente chegou para provar que, afinal, não são só os cadernos de capa preta ou de argolas que merecem destaque nas montras das papelarias. Este é um mercado onde também é possível inovar e, por isso, a marca brasileira criou uma alternativa personalizável, sustentável e que, garante, dura “uma vida”.

Ainda assim, reforça a empresa, este produto não se destina somente a estudantes porque pode assumir as mais variadas funções. “Estudantes ou não, queremos oferecer opções de cadernos para todos e queremos fazer parte de toda e cada uma das etapas de vida do consumidor”, explica Andreia Costa, porta-voz do Caderno Inteligente em Portugal, em comunicado de imprensa.

Este produto pode ser um caderno de estudo, diário, agenda e pauta musical Caderno Inteligente Caderno Inteligente Caderno Inteligente Fotogaleria Caderno Inteligente

Assim sendo, para os mais organizados este caderno pode transformar-se num planner ou calendário; para quem gosta de escrever é um diário; para os amantes de fotografia torna-se num álbum; e para os músicos, um caderno de partituras, uma vez que cada consumidor pode construir e personalizar o seu caderno. “Além de lhes darmos a possibilidade de criarem um caderno à sua medida, procuramos incentivá-los a usufruí-lo da melhor maneira, através de dicas de organização, produtividade e estudo”, explica Andreia Costa.

O carácter diferenciador deste objecto é visível desde as mais de 30 alternativas de capa aos acessórios – da qual fazem parte, espelhos, divisórias e estojos. No site, explica a marca, “os visitantes podem simular a personalização de todos os elementos do caderno e ter uma visão mais realística do resultado final”. Este está disponível nos formatos pequeno, médio e grande.

Presente em todas os componentes do caderno está a sustentabilidade, desde logo nas folhas, que além de poderem ser substituídas por novas, são provenientes de florestas reflorestadas, como demonstra a certificação FCS. E os discos, o equivalente às argolas, são de plástico reciclado. Nas redes sociais, a marca procura incentivar os utilizadores a adoptarem comportamentos mais sustentáveis e a participarem em acções de cariz ambiental, em 2020, na campanha “Com o teu queridinho na mão novas árvores nascerão” desenvolvida em parceira com a Quercus, foi possível plantar 1200 árvores no Pinhal de Leiria.

Foto O caderno também pode ser um álbum de fotografias Caderno Inteligente

O comércio justo é outra das preocupações da marca que aposta em capas costuradas à mão, no Brasil, que também contribuem para o aumento da qualidade do produto; assim como capas de cartão duplo que conferem maior resistência e durabilidade ao caderno. Uma das apostas futuras passa por costurar as capas em Portugal.

Os preços variam entre os 10,15€ e os 24€ consoante o tipo de capa escolhida. Os cadernos podem ser vendidos já montados ou em separado e, neste caso, tem um valor acrescido. Para além do site, os consumidores podem comprar o Caderno Inteligente nas lojas note! (do grupo Sonae, dono do PÚBLICO) ou na Fnac.