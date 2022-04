ISV corrigido em alta: Governo conta com mais 30 milhões de receita

A compra de carro vai, afinal, render mais 30 milhões ao Estado do que aquilo que era a previsão do Governo na proposta de Orçamento do Estado (OE) de 2022 que tinha apresentado em Outubro. A primeira estimativa, no OE 2022 de João Leão, apontava para receitas de Imposto sobre Veículos (ISV) a crescer 6% (mais 29 milhões de euros) face às receitas de 2021. Na segunda estimativa, que consta da proposta de OE 2022 hoje apresentada por Fernando Medida, o crescimento é afinal de 14% (mais 59 milhões de euros).

O relatório anexo à proposta de OE 2022 não explica a razão desta correcção. Questionado pelo PÚBLICO na conferência de apresentação dessa proposta, o ministro das Finanças justificou esta forte revisão em alta com “as perspectivas de evolução do mercado” automóvel.

O mercado cresceu 8,1% em termos homólogos no primeiro trimestre de 2022, segundo os dados da ACAP. No entanto, o primeiro trimestre de 2021 ficou marcado por uma quebra de 25,2% das vendas, devido a um confinamento total por causa da pandemia.

Em teoria, as receitas de ISV podem crescer pelo aumento das taxas, pelo aumento do volume de vendas ou pelo aumento dos preços.

Em relação às taxas, o Governo impede uma escalada substituindo o aumento à taxa de inflação, que é o critério habitual, por um aumento de taxa fixa em 1%.

Sobre o volume de vendas, os primeiros meses do mercado nacional não demonstram um dinamismo que justifique um acréscimo de 30 milhões na receita deste imposto. Por outro lado, as previsões para o resto do ano são conservadoras: o sector continua a sofrer paragens de produção por causa da escassez de semicondutores e de outras matérias-primas, quer por causa da pandemia quer por causa da guerra na Ucrânia.

Resta, por isso, a hipótese de a receita de ISV crescer por via do aumento dos preços dos carros. A pressão inflacionista no comércio automóvel já existe desde 2021 e algumas das principais marcas do mercado nacional conseguiram resultados financeiros recorde no ano passado apesar de terem vendido menos em volume.

A confirmar-se este cenário, os cofres do Estado beneficiarão, indirectamente, da inflação no mundo dos carros, com um aumento das receitas de ISV superior ao que era estimado há seis meses. Já nessa altura, a notícia era a de que o uso do automóvel voltaria a encarecer - com aumentos também no Imposto Único de Circulação (IUC) e, claro, nos combustíveis - e ninguém ficou satisfeito.

Agora, a receita de IUC, segundo a nova previsão do Governo até vai crescer menos do que se estimava na proposta de OE de Outubro de 2021. Em vez de um aumento da receita de 13 milhões, a nova proposta de OE 2020 prevê um aumento de oito milhões, com as taxas de imposto a serem actualizadas em 1% e não, como era habitual, à taxa de inflação. Mantém-se o adicional sobre o IUC que penaliza os carros com motor a gasóleo.

