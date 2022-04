Quarta, na TV: Um Serpico anticorrupção, Bonga e Paulo Rocha

Cinema

Tucker, o Homem e o Seu Sonho

Nos Studios, 18h

A história de Preston Tucker, que queria construir e fabricar em massa um carro inovador, mas cujos planos foram furados pelos três gigantes do automóvel, a General Motors, a Ford e a Chrysler, por este não estar em conluio com eles, foi adaptada ao cinema em 1988 por Francis Ford Coppola, com Jeff Bridges no papel de Tucker. Coppola, que esteve vários anos para montar este projecto, é um realizador com o seu quê de historial de ideias megalómanas que não se concretizam na perfeição. Nessa mesma década de 1980, por exemplo, teve retumbantes falhanços de bilheteira como Cotton Club ou One From the Heart, no último dos quais investiu do seu próprio dinheiro.

Testemunha de Acusação

TVCine Edition, 20h

Em 1957, Billy Wilder adaptou ao cinema uma peça (por sua vez baseada num conto) de Agatha Christie sobre um homem que está a ser julgado pelo homicídio de uma viúva abastada mais velha que fez dele o único beneficiário do seu testamento. É um drama de tribunal passado no Reino Unido, com Tyrone Power, Marlene Dietrich e Charles Laughton, famoso pelo seu inesperado final, que os espectadores são urgidos a não divulgar.

Serpico

AMC, 20h03

Neste clássico de Sidney Lumet passado na Nova Iorque da década de 1970, Al Pacino faz de Frank Serpico, um detective da polícia que ficou famoso por ter denunciado a corrupção que existia dentro do seu departamento, algo que não agradou nada aos seus colegas. Com música do grego Mikis Theodorakis, teve duas nomeações para os Óscares, uma para Pacino e outra para o guião de Waldo Salt.

Série

Hope

AMC, 19h06

São os dois últimos episódios desta série russa centrada numa mulher que é uma mãe de família e também uma implacável máquina de matar. Nadia (Viktoriya Isakova) tenta pôr definitivamente de lado o seu passado criminoso, algo que não é propriamente fácil tendo em conta a sua profissão.

Música

Kota Bonga

RTP2, 11h16

Documentário de 2019 sobre o angolano José Adelino Barceló de Carvalho, a lenda da música que é mais conhecida como Bonga, ou Bonga Kwenda. Vemos o próprio, em imagens de arquivo e imagens novas, a falar da sua vida e carreira, tanto musical quanto desportiva, cruzando-se com nomes como Cesária Évora, Eduardo Nascimento, Paulo Flores ou Yuri Cunha, bem como o editor cabo-verdiano Djunga de Biluca.

Documentário

A Távola de Rocha

RTP2, 22h57

Samuel Barbosa, que trabalhou como assistente de Paulo Rocha (1935-2012) desde 2001, assina este documentário que teve estreia no Festival de Locarno, na Suíça, sobre o importante realizador, uma das grandes figuras do Novo Cinema Português. Rocha foi responsável por filmes como Os Verdes Anos, Mudar de Vida, A Ilha dos Amores, O Desejado ou O Rio do Ouro. O documentário, que também passou no IndieLisboa, marca a estreia de Samuel Barbosa na realização em nome próprio.

Desporto

Futebol: Liverpool x Benfica

TVI, 19h52

Directo. Em Anfield Road, o Benfica defronta o Liverpool neste jogo da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, uma partida apitada pelo neerlandês Serdar Gozubuyuk. A equipa portuguesa terá de vencer por pelo menos dois golos se se quiser manter na competição e rumar à meia-final. É algo que já não acontece aos lisboetas desde 1989/1990.

Infantil

Mínimos (V.Port.)

Syfy, 22h15

Os Mínimos são uma comunidade de incontáveis seres pequenos, amarelos e em forma de comprimido. O sentido da vida destas criaturas depende de uma única coisa: servirem um vilão. Com Gru, um maldisposto crónico, encontraram a simbiose perfeita. Mas nem sempre foi assim. Este spin-off de Gru - O Maldisposto, assinado por Pierre Coffin e Kyle Balda, é a história da sua evolução desde os primórdios dos tempos.