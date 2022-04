O novo primeiro-ministro paquistanês é um homem da China que quer uma relação “pacífica” com a Índia

Pequim congratulou-se com a escolha de Shahbaz Sharif, que “pertence à família Sharif que tem promovido as ligações China-Paquistão”.

Shehbaz Sharif chegou ao poder esta segunda-feira depois da moção de censura que fez cair o Governo de Imran Khan no domingo e já fez saber que pretende negociar a paz com a Índia. Num tweet de resposta à mensagem de felicitação do seu homólogo indiano, Narendra Modi, o primeiro-ministro paquistanês afirmou que o seu país deseja relações “pacíficas” com a Índia.