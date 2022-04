OE2022 entregue quarta-feira. PSD diz que há um regresso de “austeridade encapotada”

Orçamento do Estado para 2022 é entregue na quarta-feira no Parlamento.

O líder parlamentar do PSD, Paulo Mota Pinto, acusa o Governo de, no âmbito do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), fazer regressar uma “austeridade encapotada pela previsível perda de rendimentos.” O Governo confirma que a entrega do OE2022 será quarta-feira.

Paulo Mota Pinto falava aos jornalistas, no Parlamento, depois de ser recebido pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, e pela ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, para apresentação das linhas gerais do OE 2022. “O Governo não se comprometeu, não assumiu que não haverá perda de rendimentos. O Governo tem o objectivo de evitar a contaminação [da inflação], uma espiral recessiva, compreendemos isso, embora haja um regresso encapotado de uma certa austeridade pela previsível perda de rendimentos, designadamente nos salários directamente controlados pelo Estado”, afirmou.

Questionado sobre se “está de volta a austeridade” como acusava ontem Rui Rio, o líder parlamentar respondeu: “Poderíamos resumir assim embora não seja assumida pelo Governo”.

Sem revelar dados concretos do documento, Paulo Mota Pinto referiu haver “uma revisão em baixa do cenário macroeconómico” e que o Governo reafirmou a convicção de que a inflação “provocada pelos preços da energia é um fenómeno temporário” embora sem conseguisse definir esse horizonte temporal. O líder parlamentar do PSD tinha revelado aos jornalistas que a proposta iria ser entregue na quinta-feira no Parlamento, mas momentos depois o Governo confirmou que será na quarta-feira.

A ideia de uma “certa austeridade” por causa do aumento dos preços foi corroborada pelo líder do Chega, André Ventura. “Sente-se na incapacidade do Governo em fazer apoio directo aos contribuintes em matéria de combustíveis e energia. (...) A única coisa com que o Governo se comprometeu foi com apoio às empresas altamente consumidoras de energia sem nunca se referir à grande massa da população contribuinte”, disse. “Conjugando o aumento os custos sem haver o consequente aumento de apoios, podemos concluir que estamos perante uma certa austeridade ao longo do próximo ano. É algo preocupante. Aí concordo com o PSD”, acrescentou.

Ventura falou em “dois dados preocupantes”. Um é a manutenção do défice em 1,9% e outra é a “baixa do ISP em vez de uma subsidiação directa como acontece em Espanha”. O líder do Chega também adiantou que o ministro das Finanças “não pensa mexer as taxas de imposto no próximo ano”.

A proposta de OE 2022 tem semelhanças com a que foi apresentada em Outubro passado e que foi reprovada, o que levou a eleições legislativas antecipadas. O documento estará adaptado a três alterações como o valor do défice em 2021 (que foi de 2,8% em vez dos 4,5% previstos); as mudanças significativas operadas na orgânica do Governo e a alteração de conjuntura, com menos crescimento e mais inflação, gerada pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

Entre as medidas previstas no documento chumbado em Outubro passado e que voltam a constar da proposta destacam-se o aumento extraordinário de dez euros para as pensões até 1100 euros e as alterações aos escalões intermédios do IRS, com efeitos retroactivos a Janeiro.

No Programa de Estabilidade 2022-2026, já entregue no Parlamento, é estimado um crescimento económico, este ano, de 5%, inferior aos 5,5% previstos na primeira proposta de OE, com as contas públicas a registarem um défice de 1,9%, em vez dos 3,2% que eram projectados no OE.