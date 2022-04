Carlos e Camila vão ao Canadá em nome da rainha

O príncipe Carlos e a mulher Camila vão visitar o Canadá em Maio. Durante três dias, o filho de Isabel II e a duquesa de Cornualha percorrerão várias cidades, numa viagem enquadrada na celebração do jubileu de platina da monarca, a comemorar, este ano, 70 anos no trono.

Do roteiro de Carlos fará parte a província da Terra Nova e Labrador, o território mais a leste do Canadá. No outro extremo do país, o príncipe de Gales e a mulher também deverão visitar Yellowknife, nos Territórios do Noroeste — a mais populosa das três províncias do norte, as menos habitadas do extenso território canadiano. A capital Otava também não fica esquecida nesta visita.

“Em nome de todos os canadianos, Sophie e eu estamos ansiosos por receber Suas Altezas e mostrar algumas das muitas razões por que temos orgulho em ser canadianos”, celebra, em comunicado, o primeiro-ministro Justin Trudeau. O responsável também avança que Carlos e Camila vão participar em “eventos e actividades”, mas sem especificar quais.

The Prince and The Duchess are looking forward to returning to Canada following their last visit in 2017. TRHs have links with a number of Canadian charities and military affiliations.

The @RoyalFamily has a close relationship with Canada - HRH first visited in 1970.





Esta será a 19.ª vez que o herdeiro do trono vai o Canadá. Passaram-se cinco anos desde da última visita oficial, em 2017. Nessa altura, Carlos disse ser “uma alegria estar de volta” a um lugar que é “tão querido” tanto ao príncipe, como à duquesa de Cornualha. “Sentimo-nos sempre em casa no Canadá e ficamos extremamente tocados com o calor da vossa recepção”, elogiou o filho da rainha.

A visita foi confirmada pela Clarence House, a casa oficial do príncipe Carlos, que lembra, ainda, a sua ligação ao Canadá — o pai de William e Harry até tem uma associação naquele país, a Prince’s Trust, que ajuda jovens canadianos a conseguir oportunidades de emprego. O filho mais velho de Isabel foi, pela primeira vez, ao Canadá em 1970, quando tinha 22 anos.

Did you know Canada is the most visited country by The Queen during her reign?





A nação da Commonwealth é, aliás, o país mais visitado por Isabel II durante o seu reinado — de lembrar que a monarca é a chefe de Estado do Canadá. Em Outubro de 1957, a rainha e o duque de Edimburgo passaram quatro dias em Otava. De acordo com a CBC, o serviço de rádio e televisão canadiana, a monarca terá aberto a sessão do Parlamento a 14 de Outubro. Ao todo, já terá ido 22 vezes àquele país — a última foi em 2010 para o centenário da Marinha, onde participou também nas comemorações do Dia do Canadá, que se celebra a 1 de Julho. Hoje, a relação mantém-se próxima e, há pouco mais de um mês, Justin Trudeau visitou a rainha em Londres.

No âmbito do jubileu de platina, o príncipe William e a mulher Kate visitaram recentemente as Caraíbas, onde as visitas não terão corrido como esperado, ressurgindo o debate sobre o legado colonial do Império Britânico. Espera-se que a visita do pai seja mais tranquila.