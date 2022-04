A massa do bosão W não é a que esperávamos. E agora?

Há dez anos, quando finalmente “apanhámos” o bosão de Higgs, completámos também o modelo-padrão da física – que explicaria as partículas fundamentais e as forças entre elas. Agora, o acelerador de partículas do Fermilab (Estados Unidos) obteve novas medições da massa do bosão W que colocam a teoria do modelo-padrão em causa – por uma mera diferença de 0,1% em relação ao previsto na teoria.