Os crimes de guerra na Ucrânia e a Justiça internacional

1. Quando vemos as atrocidades cometidas na guerra da Ucrânia as memórias das guerras europeias do passado vêm à mente. O Direito Internacional Humanitário (DIH) data do século XIX e está ligado a Henry Dunant, o fundador da Cruz Vermelha Internacional. As suas Memórias de Solferino, um relato do enorme sofrimento humano na batalha de Solferino de 1859 — um dos episódios mais sangrentos das guerras de unificação de Itália —, impulsionaram a regulamentação jurídica da guerra. Nessa altura, o uso da força militar era entendido como uma forma normal de prosseguir objectivos de política externa.