Na Expo Dubai, em visitas ao mundo e a Portugal

Depois de dois anos sem poder viajar, o leitor João Correia Araújo foi ao Dubai fechar o capítulo do confinamento pandémico. Aqui deixa as suas impressões sobre a representação portuguesa na exposição mundial que terminou a 31 de Março.

Após dois anos sem possibilidade de viajar, a Exposição Mundial no Dubai pareceu-me uma boa forma de virar a página e encerrar o capítulo do confinamento pandémico. Duma só vez, veria uma cidade em que tudo é obra do homem, e muitas dezenas de países a mostrarem aquilo que têm de melhor.

O Pavilhão de Portugal estava bem localizado, junto a um grande jardim. Fachada branca, linhas direitas, com extenso painel de vídeo, em que passavam as nossas lindas paisagens. À entrada, três grandes passarocos, apelidados de “pinguins de Magalhães”, feitos de lixo convertido em arte por Bordalo II, que tanto aprecio. Ao nível do chão, bar aberto com cheiro a café e muitos pastéis de nata. Ao lado, lindos sorrisos e trajes coloridos, no meio de uma profusão de flores da Madeira.

Galgada uma escada, chega-se a uma sala escura, que logo se ilumina com a projecção nas quatro paredes de imagens de regiões portuguesas emblemáticas: o Douro majestoso, o Minho verdejante e folclórico, o Alentejo de sempre e o do Alqueva, o milagre dos Açores e as ondas gigantes da Nazaré. Alguns monumentos e muitos azulejos lindíssimos, amarelos e azuis. Saídos da sala, desemboca-se num corredor com a parede decorada por dois animais de crochet da Joana Vasconcelos.

O restaurante era amplo, mais do que o espaço expositivo. Disseram-me que seria dirigido pelo chef Chakall, a quem tenho de agradecer a degustação dos maravilhosos peixinhos da horta, do fantástico polvo à lagareiro e do robalo em cama de batata-doce. A loja era mínima, apenas com meia dúzia de passarinhos de biscuit da Vista Alegre, umas latinhas de conserva e umas garrafinhas de azeite virgem. Não vi vinho, talvez porque o produto não é bem visto nas Arábias. Mas os países da cerveja fizeram questão de a mostrar e de a dar a beber.

A ideia que fica ao visitante é a de que Portugal é um país bonito, com gente simpática, que sabe cozinhar, com um mar de ondas colossais. É verdade que somos isso, mas também somos dos países mais velhos do mundo, com uma história extraordinária de descoberta e miscigenação com povos de meio mundo. Também temos Prémios Nobel, cientistas extraordinários e uma língua falada por 250 milhões de pessoas. Noutros pavilhões, países muito maiores do que nós, com uma história bem mais curta, apregoavam os seus feitos “aos quatro ventos”. Nós contentámo-nos a ser catalogados como um bom destino de férias.

Ainda bem que fui ao Museu do Louvre de Abu Dhabi, que é uma obra de arquitectura inesquecível. Numa sala, a ocupar toda a parede, estava um mapa marcado com as cinco quinas, do tempo dos Descobrimentos. Numa vitrina, um enorme biombo pintado com a representação da chegada dos portugueses ao Japão. Aí sim, fiquei de peito cheio de tanto orgulho que senti!

João Araújo Correia