Expo Dubai: o Pavilhão de Portugal abre o apetite mas só o restaurante sacia

Das vinhas ao mar num filme, dos peixinhos da horta às amêijoas à Bulhão Pato no restaurante chefiado por Chakall - “mais tuga do que muitos que nasceram em Portugal”, diz - e da Ach Brito à Vista Alegre. Um pavilhão-montra que quer mostrar um país “inovador” e “aberto ao mundo”.

O português José Carlos Pedras estava em Xangai quando o mundo se virou ao contrário à conta da pandemia. Deixou a China, seguiu para o Japão e foi lá que soube “que andavam à procura de alguém que falasse português e mandarim para trabalhar durante seis meses na Expo 2020”. Assim se explica que José Carlos esteja agora a receber os visitantes que chegam ao Pavilhão de Portugal, situado no distrito da Sustentabilidade e com vista para o Jubilee Park, onde decorrem alguns dos principais espectáculos programados no âmbito da exposição.