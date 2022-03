Expo 2020 encerra à grande e à Dubai, mais de 23 milhões de visitantes depois

A expo mundial que começou um ano depois do que devia terminou esta quinta-feira no Dubai, ao fim de 182 dias. Um show de pirotecnias, acrobacias e música, incluindo as estrelas Christina Aguilera e Nora Jones. Espreite as fotos e veja aquí o vídeo da cerimónia.

Uma miríade de fogos-de-artifício, concerto com Christina Aguilera, Nora Jones e Yo-Yo Ma, pompa high-tech: é o fim da expo mundial no Dubai com milhões de visitantes a chegarem nos últimos dias para se despedirem dos pavilhões do passado e do futuro de 192 países.

Esta foi a exposição mundial de 2020, que a pandemia atirou para 2021 e que só acabaria, esta quinta-feira, já em 2022. Resultado: mais de 23 milhões de visitas nos seus 182 dias, segundo os dados oficiais.

A cidadela da expo, dita “o maior espectáculo do mundo", será transformada agora no District 2020, projectado para ser epicentro da tecnologia e inovação mundiais - não em vão, já foi inaugurado o Museu do Futuro.

Portugal esteve presente com um pavilhão que convidava os visitantes a passearem das vinhas ao mar num filme, dos peixinhos da horta às amêijoas à Bulhão Pato no restaurante chefiado por Chakall. Um pavilhão-montra que pretendeu mostrar um país “inovador” e “aberto ao mundo”.​

As próximas cidades a serem sede de exposições mundiais: Buenos Aires, Argentina, em 2023 e Osaka, Japão, em 2025.