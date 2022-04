Mais de 30 civis mortos e 100 feridos num ataque russo a uma estação ferroviária em Donetsk

Pelo menos 30 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas num ataque russo com rockets a uma estação ferroviária de Kramatorsk, na província de Donetsk, no oeste da Ucrânia nesta sexta-feira. O ataque ocorreu enquanto civis tentavam sair para zonas mais seguras do país, revelou a companhia estatal de caminhos-de-ferro.

“Dois rockets atingiram a estação ferroviária de Kramatorsk”, disse a companhia numa declaração, acrescentando que, “de acordo com dados operacionais, mais de 30 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas no ataque”. A Reuters não conseguiu verificar a informação.

A cidade de Kramatorsk é utilizada como ponto de acolhimento para civis que procurem refugiar-se dos bombardeamentos russos. Três comboios que transportavam civis tinham sido bloqueados na mesma região da Ucrânia na quinta-feira após um ataque aéreo na linha ferroviária, segundo o chefe dos caminhos-de-ferro ucranianos.

Pavlo Kyrylenko, chefe da administração regional de Donetsk, afirmou que milhares de pessoas estavam na estação na altura do ataque, pelo que teme dezenas de mortos e feridos, segundo o The Guardian. Kyrylenko diz basear-se nas declarações das forças de resgate e dos agentes da polícia que se encontram no local.

“Os ‘fachorrussos’ (tradução livre para ‘Rashists’, ‘fascistas russos') sabiam claramente para onde estavam a apontar e o que queriam: queriam semear o pânico e o medo, queriam atingir o maior número possível de civis”, acusou, citado pela Reuters.