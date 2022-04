7 dias, 7 fugas: passeios fora da casca, com sabor e a vapor

Sábado, 9: pelo país, na mó de cima

Visitas guiadas, demonstrações, degustações, caminhadas e palestras estão entre as actividades alinhadas para fazer a festa ao Dia Nacional dos Moinhos, que o calendário celebra a 7 de Abril e que a vontade estica além da data, até dia 10. Promovida pela Rede Portuguesa de Moinhos e pelo projecto Etnoideia, com o apoio da Sociedade Internacional de Molinologia, a iniciativa junta este ano 307 moinhos e 26 núcleos moageiros do continente e da Região Autónoma dos Açores. A ideia passa não só por celebrar o figurino, mas também dar a conhecer e preservar as tradições associadas ao património molinológico. O programa dá para todas as idades e, na sua maioria, tem participação gratuita e sujeita a inscrição prévia.

Domingo, 10: Moncorvo à moda medieval

De olhos postos em D. Dinis (1261-1325) e com os pés fincados no ferro da terra. A Feira Medieval de Torre de Moncorvo torna a assentar arraiais na vila nortenha, entre 8 e 10 de Abril, com as mesmas bandeiras que servem o evento desde a sua estreia. Trovas D’El Rei D. Dinis na Terra do Ferro dá o tema à festa que, nesta nona edição, distribui pelo centro histórico espaços temáticos, onde entram artes e ofícios, ferrarias, mercadores, artesãos, tabernas, acampamentos militares, uma Quintinha dos Animais, cetraria, torneios, exposições, espectáculos e animação de rua. A estes junta-se um mercado de época, que atesta os créditos da região com os produtos da casa.

Segunda, 11: em Marvão, cabrito e borrego

Depois de dois anos arredada das mesas de Marvão, a Quinzena Gastronómica O Cabrito e o Borrego torna a ser servida no concelho alentejano, naquela que é a sua 15.ª edição. Promovida pela autarquia, invade as ementas de 14 restaurantes, num total de pratos a rondar as cinco dezenas – todos confeccionados em torno das iguarias típicas do Alto Alentejo e da quadra pascal. Entre eles, há cabrito de cachafrito ou em paleta no carvão com boletos salteados, bem como borrego num ensopado na caçarola ou em pezinhos de tomatada, sem esquecer as tradicionais sopas de sarapatel. Está tudo à prova entre 8 e 24 de Abril, de preferência com marcação prévia. A lista de estabelecimentos e as respectivas propostas estão elencadas aqui.

Terça, 12: S. João da Madeira industrial

O património industrial dá o mote ao roteiro À Descoberta do Turismo Industrial!, que estica as linhas a todo o país, entre 8 e 14 de Abril, para dar a conhecer “produtos e processos produtivos, distintos na tradição e na modernidade, contribuindo para a diversificação da oferta dos territórios e o estímulo da actividade turística”, explica a nota de apresentação. Num programa com perto de uma centena de manifestações, São João da Madeira contribui com momentos como conversas, concertos em fábricas, teatro, workshops de fotografia, trabalhos em feltro e marroquinaria, e as visitas Mãos de Sapateiro no Museu do Calçado e Conhecer o Museu da Chapelaria pelo Olhar de Ex-Operários da Fábrica (dias 12 e 14, gratuitas mas sujeitas a inscrição). O cartaz sanjoanense pode ser consultado aqui.

Quarta, 13: Odemira tentacular

Em salada, cataplana, massada, guisado, tiborna, pataniscas, arroz, espetada, tempura, filetes, grelhado, panado ou à lagareiro. De Vila Nova de Milfontes à Zambujeira do Mar, passando por Almograve e pela sede do concelho, Odemira eleva o polvo à condição de estrela nos 15 restaurantes que se associam à semana gastronómica que decorre entre 9 e 17 de Abril. O objectivo é “valorizar um dos melhores produtos da costa odemirense”, sublinha o município em comunicado, lembrando que “a especificidade do habitat, aliada à diversidade de alimento, dá ao polvo do Sudoeste Alentejano características organolépticas ímpares ao nível de textura e sabor, tornando-o num dos produtos mais apreciados e procurados”.

Quinta, 14: Sintra fora da casca

Fazer um piquenique, conquistar um castelo, encontrar ovos em monumentos e até ter um palácio só para si. Tudo isto é possível num lugar com “um património que é fonte inesgotável de mistérios e aventuras”, lembra a Parques de Sintra, que organiza uma Páscoa Fora da Casca à medida de “famílias que procuram novas vivências que conjuguem cultura, natureza e diversão”. Um dos desafios é ir à Caça ao Ovo Monumental nos palácios nacionais de Sintra e Queluz, Convento dos Capuchos e Parque e Palácio de Monserrate, e ganhar um prémio pelo caminho. De 1 a 17 de Abril, quem encontrar os ovos escondidos em três destes sítios só tem de mostrar as fotografias à entrada do quarto local e é contemplado instantaneamente com uma entrada gratuita. Para criar memórias em família, está alinhado um piquenique no Parque e Palácio de Monserrate, inspirado numa tradição dos Cook, que compraram e renovaram a quinta no século XIX. Por 80€, dois adultos e duas crianças (dos seis aos 12 anos) têm direito a cesta na mão e peddy-paper para diversão. Para o mesmo tipo de grupo, mas por 30€, está também disponível um pacote que, além de peddy-pappers nos parques de Monserrate ou da Pena, inclui a actividade Com o Burro e a Galinha Descobrimos a Quintinha (em Monserrate) e a visita-jogo À Conquista do Castelo – o dos Mouros. Quem quiser sair da casca, mas a dois, pode reservar o Palácio da Pena para uma visita privada. Começa com um lanche no restaurante e prossegue, fora do horário de abertura ao público, com a descoberta de cada canto do monumento (90€, dois adultos). Qualquer uma destas experiências pode ser comprada e marcada até 17 de Abril, neste endereço, com permissão para usufruir no prazo de um ano.

Sexta, 15: Vouga (e Páscoa) a vapor

Pronto a sair da estação está o comboio histórico do Vouga, que se faz aos carris para celebrar mais uma data especial a todo o vapor. Desta vez com a Páscoa a dar o mote à viagem, nos dias 15 e 16 de Abril, o Vouguinha vai circular entre Aveiro e Macinhata do Vouga, com uma locomotiva a vapor e carruagens do século passado. Animação musical, uma mostra de produtos regionais e uma visita guiada ao Museu Ferroviário compõem o quadro na estação de Macinhata. Os bilhetes custam 35€ (25€ para crianças dos quatro aos 12 anos) e estão à venda nas bilheteiras da CP e online.