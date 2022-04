Fim-de-semana na TV: Ziggy Stardust e Dora Maar a dançar com a lei e outros talentos

CINEMA

Corre!

TVCine Top, sábado, 21h30

Aneesh Chaganty dirige este filme de terror em que Chloe (Kiera Allen), que sempre usou cadeira de rodas e se tornou dependente da mãe (Sarah Paulson), descobre que esta esconde um segredo chocante.

O Culto de Manson

Hollywood, sábado, 22h25

Drama biográfico realizado por Mary Harron e escrito por Guinevere Turner, com base na história real de Susan Atkins, Leslie Van Houten e Patricia Krenwinkel, seguidoras da seita homicida liderada por Charles Manson.

Uma Pedra no Bolso

RTP2, sábado, 00h31

O primeiro filme de Joaquim Pinto é uma história de iniciação e embate com a idade adulta. De férias à beira-mar, na estalagem de uma tia, Miguel encontra Luísa, o pescador João e o Dr. Fernando, que marcarão a entrada da sua primeira “pedra no bolso”.

Captive State - Cercados

RTP1, domingo, 15h58

Uma força alienígena invadiu a Terra e subjugou quase todos os humanos, sob a ilusão da extinção da fome, da guerra e do crime. Mas alguns grupos de rebeldes resistem à invasão, em nome da liberdade. Com realização de Rupert Wyatt, segundo um argumento seu e de Erica Beeney, este thriller pós-apocalíptico junta actores como John Goodman, Vera Farmiga, Jonathan Majors, Ashton Sanders ou Machine Gun Kelly.

Stardust - O Nascer de Uma Estrela

TVCine Top, domingo, 21h30

Em 1971, David Bowie inventa a persona artística Ziggy Stardust, estrela do rock ‘n’ roll alienígena e andrógina. No ano seguinte, lança o álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. O sucesso é de tal forma retumbante que começa a assombrar o seu autor. Bowie decide dar-lhe um fim em 1973. Johnny Flynn, Marc Maron e Jena Malone ocupam os papéis principais no biopic dirigido por Gabriel Range, que co-escreve o argumento com Christopher Bell.

Burden - A Redenção

Cinemundo, domingo, 22h30

Mike é um órfão que foi criado no seio do Ku Klux Klan. Um dia, a namorada dele convence-o a abandonar o grupo supremacista branco a que sempre pertenceu. Mas não é assim tão simples: o KKK persegue-o e ele vê-se obrigado a refugiar-se numa igreja baptista negra. Estreia na realização de Andrew Heckler, que também assina o argumento, o filme tem Garrett Hedlund, Andrea Riseborough e Forest Whitaker à frente do elenco.

Uma Entrevista de Loucos

Fox Comedy, domingo, 23h

Os jornalistas Dave Skylark (James Franco) e o seu produtor, Aaron Rapaport (Seth Rogen), são as caras do popular programa de televisão Skylark Tonight. Quando descobrem que o líder norte-coreano é fã do programa, surge a hipótese de uma entrevista exclusiva com o próprio. Enquanto se preparam para viajar para Pyongyang, são recrutados pelos serviços secretos norte-americanos, que os incumbem de uma missão: assassinar Kim Jong-un. Evan Goldberg e Seth Rogen assinam esta controversa e satírica comédia de acção.

SÉRIES

Endeavour

Fox Crime, domingo, 22h

Começa a oitava temporada do drama policial passado na juventude de Endeavour Morse, (interpretado por Shaun Evans), enquanto investiga os seus primeiros casos em Oxford, nos anos 1960, juntamente com o amigo e mentor, o inspector Fred Thursday (Roger Allam). O episódio de hoje envolve ameaças de morte a um jogador de futebol local.

The Walking Dead

Fox, domingo, 2h30

God é o episódio que remata a segunda parte da 11.ª e derradeira temporada da saga dos sobreviventes à hecatombe zombie (ficam a faltar os oito episódios da terceira parte). Baseado na novela gráfica de Robert Kirkman (que, entretanto, lhe pôs um ponto final), este thriller gore ganhou contornos de culto, arrecadou prémios e alcançou estrondosos níveis de audiência por todo o globo. Repete amanhã, às 22h15.

DOCUMENTÁRIOS

Dora Maar: Entre a Luz e a Sombra

RTP2, sábado, 19h45

Estreia. Marie-Ève de Grave assina este trabalho sobre a pouco conhecida vida e obra de Dora Maar (1907-1997), que ficou na sombra da sua fama enquanto musa e amante de Picasso. À medida que é traçado o percurso da artista parisiense, revelam-se as suas múltiplas facetas: pintora, poeta e fotógrafa apaixonada pela luz enquanto elemento dramático.

Foto Dora Maar: Entre a Luz e a Sombra

The Prison Breaker

ID, sábado, 22h

Estreia. Richard Lee McNair é um assassino norte-americano a cumprir duas penas de prisão perpétua. E é também um fugitivo crónico: por um lado, soube iludir as autoridades e ir escapando a detenções; por outro, conseguiu evadir-se do cárcere, em várias ocasiões e das formas mais criativas. Esta série narra a sua história, a partir dos relatos que fez ao jornalista Byron Christopher, em correspondência trocada ao longo de mais de uma década.

American Lawmen

História, sábado, 22h15

Estreia. A nova série vai ao passado dos EUA para dar protagonismo aos homens que ousaram pôr o travão da lei às conspirações, aos assaltos, à corrupção e aos assassinatos que grassavam numa altura em que “as disputas se resolviam frequentemente com um revólver na mão e uma cova pouco funda”, sublinha a sinopse. A génese das forças da ordem norte-americanas revela-se em reconstituições históricas ao longo de oito episódios, para ver aos sábados, em dose dupla. Os de hoje ocupam-se de uma conspiração para matar Abraham Lincoln, ainda antes de assumir a presidência, e de um inspector que usou técnicas pioneiras para fazer frente à máfia nova-iorquina.

Oliver Stone Entrevista Putin

RTP3, sábado, 23h

Resultante de entrevistas feitas entre 2015 e 2017, pelo oscarizado realizador Oliver Stone ao Presidente russo Vladimir Putin, a série aborda as relações entre Moscovo e Washington D.C., mas também a postura face à Ucrânia. À medida que Putin revela, na primeira pessoa, as suas perspectivas e estratégias, vai-se desenhando um retrato pessoal desde a sua infância até ao lugar de poder que ocupa na actualidade. O documentário desenvolve-se em quatro partes, emitidas hoje e amanhã, a esta hora, e segunda e terça, às 22h.

DANÇA

Royal Ballet apresenta The Cellist e Dances at Gathering

RTP2, sábado, 22h02

Dois espectáculos dançados pelo Royal Ballet, um coreografado para a companhia pela britânica Cathy Marston e outro do norte-americano Jerome Robbins. O primeiro, The Cellist (2020), inspira-se em Jacqueline du Pré – uma das maiores violoncelistas de sempre, cuja carreira foi interrompida pelo avanço da esclerose múltipla – e recorre a partituras de Elgar, Beethoven, Fauré, Schubert e outros para homenagear a sua jornada. O segundo, Dances at a Gathering (1969), originalmente criado para o New York City Ballet e tido como uma obra-prima de Robbins, é uma antologia de Chopin dançada por cinco pares de bailarinos.

MÚSICA

Tamara Jocik: Transibérica

RTP2, domingo, 00h15

Estreia. Transibérica, o álbum de estreia de Tamara Jokic, oferece o pretexto para percorrer a história e a música da jovem sérvia que se apaixonou pelas culturas portuguesa e espanhola, e transformou esse fascínio numa “ode à cultura ibérica”, nas palavras de Diogo Clemente, que partilha os créditos de produção do disco com Javier Limón.

ENTRETENIMENTO

Ídolos

SIC, sábado, 21h45

Estreia da nova temporada do programa caça-talentos, desta vez com Sara Matos a apresentar. Novidade é também o painel de jurados que avalia os aspirantes a cantores: os músicos Pedro “Tatanka” Taborda e Ana Bacalhau, a “extremamente desagradável” humorista Joana Marques e o maestro Martim Sousa Tavares.

Foto Joana Marques Madalena Esteves - Fremantle Portugal

INFANTIL

Missão Yeti: Em Busca do Homem das Neves (V. Port.)

SIC K, sábado, 13h

Quebeque (Canadá), 1956. Uma jovem detective torna-se amiga de um assistente de antropologia convicto da existência do yeti. Quando encontram registos de incidentes com monstros das neves no Nepal, vão investigar. Um filme de animação para toda a família, realizado por Pierre Greco e Nancy Florence Savard.

Cantar! (V. Port.)

Nos Studios, domingo, 9h30

O coala Buster Moon tem uma ideia genial para salvar da ruína o seu teatro outrora grandioso: um concurso de cantores. Assim se revelam os talentos escondidos de um rato arrogante, uma elefante com pânico do palco, uma porco-espinho punk, a exausta mãe de 25 leitões, ou um jovem gorila de uma família de mafiosos. Garth Jennings e Christophe Lourdelet realizam este filme de animação que, na versão portuguesa, conta com as vozes de Aurea, Anselmo Ralph, Marisa Liz, Mickael Carreira, Catarina Furtado, Vasco Palmeirim, Deolinda Kinzimba, Fernando Luís e António Machado.