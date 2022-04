Alemanha intercepta áudios russos que parecem admitir massacre de Bucha

Os serviços secretos da Alemanha interceptaram registos áudio de conversas entre militares russos que podem provar que o massacre em Bucha, onde centenas de civis foram torturadas e executadas (algumas com as mãos atadas atrás das costas), fazia parte do plano da Rússia.

Os registos de chamadas aconteceram via rádio e foram analisados pelo serviço de inteligência alemão, Bundesnachrichtendienst (BND). O Governo de Olaf Scholz foi informado das conclusões na quarta-feira. Parte das conversas parecem estar relacionadas com o assassínio de civis na cidade de Bucha, escreve o jornal alemão Der Spiegel.

Numa das chamadas um militar russo parece afirmar ter acabado de disparar sobre uma pessoa que passava de bicicleta, declaração que corresponde à fotografia do cadáver de um homem deitado ao lado de uma bicicleta. Num outro registo, foi detectada a frase: “Primeiro interroga os soldados, depois dispara sobre eles”.

Moscovo negou as acusações feitas pela Ucrânia sobre a autoria do massacre e culpabilizou os soldados ucranianos pelo ataque.

Se forem confirmadas, as conclusões dos serviços alemães contradizem o discurso do Kremlin, tal como as afirmações de várias testemunhas que presenciaram a atrocidade.

Aparentemente, o material analisado também fornece provas sobre a participação de mercenários do Grupo Wagner no ataque a homens, mulheres e crianças. O grupo esteve relacionado com ataques semelhantes na Síria e noutros países do continente africano.

Além de planeado, os registos sugerem que o massacre em Bucha não foi um acto isolado nem resultado de um momento de descontrolo da ofensiva militar russa, uma vez que as tropas discutiam os ataques como se estivessem a falar sobre o quotidiano, escreve o jornal citando fontes familiarizadas com o processo.

As mesmas fontes acrescentam ainda que o assassínio de civis se tornou um elemento padrão da “operação militar especial” da Rússia e pode fazer parte de uma estratégia mais ampla. O objectivo é espalhar o medo entre a população e fazer com que as forças ucranianas desistam de combater as tropas inimigas.

Neste momento, estão a ser analisados mais mensagens áudio, avança o Der Spiegel. Detectar a localização dos registos é difícil, mas algumas das gravações parecem remeter aos ataques da cidade de Mariupol.