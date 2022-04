Quem são Maria e Katerina, os primeiros alvos das sanções sobre a descendência de Putin?

As atrocidades verificadas em território ucraniano, nomeadamente em Bucha, deram origem a mais um rol de sanções à Rússia, com os Estados Unidos a divulgarem um novo pacote de medidas, entre as quais se lê sobre “o bloqueio total contra as elites russas e os seus familiares”. No caso do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, por exemplo, o documento especifica que a medida afecta o governante assim como a sua mulher e filha. Já sobre Vladimir Putin o texto é mais vago, apontando o dedo aos “filhos adultos”. A razão prende-se com o facto de ninguém saber ao certo quantos filhos tem o Presidente russo, deixando assim em aberto a possibilidade de se vir a sancionar elementos não conhecidos da família Putin aos quais o líder poderia sentir-se tentado a recorrer para contornar o programa de sanções.