Quinta na TV: paraísos naturais, Monty Python e outras riquezas

CINEMA

O Escritor-Fantasma

Hollywood, 17h45

Um escritor-fantasma é chamado a concluir a autobiografia de Adam Lang, ex-primeiro ministro britânico, iniciada por um autor que entretanto morreu. Não tarda a perceber que algo de sinistro se passa e que paira uma suspeição sobre a morte do seu predecessor. Premiado nos Césares e em Berlim, o filme baseia-se no livro The Ghost, de Robert Harris, que desenvolveu o argumento com o realizador, Roman Polanski. Ewan McGregor, Jon Bernthal, Kim Cattrall, Pierce Brosnan e Olivia Williams compõem o elenco.

Os Irmãos Sisters

Nos Studios, 21h15

Os irmãos Eli e Charlie, assassinos a soldo, são contratados para eliminar um explorador de minas que descobriu um método inovador de encontrar ouro. Mas um deles começa a ter dúvidas. Baseado no romance de Patrick deWitt, este western em ambiência negra é realizado por Jacques Audiard e interpretado por John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed e Rebecca Root, entre outros.

SÉRIE

Monty Python: Os Malucos do Circo

RTP2, 23h31

Oportunidade para (re)rever a ousada, surreal, experimental, nonsense, pioneira e, para muitos, genial série da lendária trupe cómica britânica, originalmente exibida pela BBC entre 1969 e 1974. Os episódios, de meia-hora cada, são debitados à quinta-feira.

INFORMAÇ ÃO

Outras Histórias

RTP1, 21h01

Cinco histórias de quem tenta começar do zero em Portugal, depois de ter fugido, com pouco mais do que a roupa do corpo e uma mochila às costas, da Guerra na Ucrânia. A reportagem, assinada pelas jornalistas Filipa Simas e Sandra Salvado, recolhe os seus testemunhos, expectativas e anseios.

DOCUMENTÁRIOS

A Frota da Prata

RTP2, 20h29

Estreia. Viagem à história da linha mercante que, a partir do século XVI, estabeleceu uma ligação constante entre a metrópole espanhola e as suas colónias. Além da prata, transportava ouro, pedras preciosas, especiarias, tabaco e outros bens – uma carga tão valiosa que era cobiçada por piratas, corsários e outras potências que tentavam interceptá-la. Por isso, viajava fortemente armada. A realização do documentário é de Antonio Pérez Molero; a música, de Jordi Savall, grande especialista e divulgador da música antiga.

As Cataratas de Iguaçú, Tesouro de Biodiversidade

Odisseia, 22h30

Primeiro documentário do ciclo Salvar o Paraíso, que acompanha as acções, no terreno, de guardas-florestais, biólogos e zoólogos que trabalham para proteger do avanço humano ecossistemas únicos. Falam sobre “os perigos que ameaçam a vida selvagem e o que é feito diariamente para a proteger”, avança o canal, e “criam soluções originais que os governos poderiam implementar para preservar estes lugares”. Hoje é também emitido O Mundo Perdido das Galápagos, às 23h23. O especial prossegue com Caño Cristales: O Rio Arco-Íris, O Arquipélago Selvagem dos Bijagós (ambos dia 14), Santuário de Umphang na Tailândia (dia 21) e O Lago Kaindy, Jóia das Montanhas do Cazaquistão (dia 28).

Foto As Cataratas de Iguaçú, Tesouro de Biodiversidade abre o especial Salvar o Paraíso, no Odisseia DR

Laura Pausini - Pleased to Meet You

Prime Video, streaming

Estreia. O que teria acontecido se Laura não tivesse ganho o Sanremo Music Festival naquela noite em 1993? É a partir desta pergunta que se constrói o filme biográfico sobre (e com) Laura Pausini. A narrativa é conduzida pela própria cantora italiana, que “refaz os seus passos, desde a infância, passando por todas as etapas da sua carreira extraordinária e a vida quotidiana, imaginando pela primeira vez o que poderia ter acontecido se não tivesse tido a sorte e a persistência de viver a vida como uma estrela mundial”, adianta a sinopse.

DESPORTO

Futebol: Braga x Rangers

SIC, 19h55

Directo. O Estádio Municipal de Braga é palco do embate entre os “arsenalistas” e os Rangers, nos quartos-de final da Liga Europa. É um reencontro entre as equipas portuguesa e escocesa, depois dos 16 avos-de-final da mesma competição, na época 2019-20. Daqui a uma semana, o Braga desloca-se a Glasgow para a segunda mão.