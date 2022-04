Dois militares da GNR detidos por suspeitas de corrupção e tráfico de droga

Em causa estão suspeitas de crimes de corrupção passiva, corrupção activa e tráfico de estupefacientes relacionados com o recebimento de contrapartidas com a finalidade de evitar as fiscalizações a empresários. A Policia Judiciária deteve cinco suspeitos no âmbito da Operação Merluccios.

Dois militares da GNR estão entre os cinco detidos pela Polícia Judiciária (PJ) no âmbito de um inquérito em que se investigam suspeitas de corrupção passiva, corrupção activa e tráfico de estupefacientes. O inquérito, dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Leiria, culminou no desencadear da Operação Mercluccios.

Segundo um comunicado da Policia Judiciária divulgado nesta quarta-feira, estes crimes estão relacionados com o recebimento de contrapartidas por parte de elementos da GNR, com a finalidade de evitar as fiscalizações a empresários. Ainda de acordo com a PJ, os cinco detidos têm idades compreendidas entre os 46 e os 53 anos.

“Foram realizadas 11 buscas, sendo oito em domicílios, duas em sedes de empresas e uma ao Subdestacamento de Controlo Costeiro de Peniche da GNR”, refere a PJ, sublinhando que os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Leiria.

A GNR, por sua vez, também confirmou em as buscas e a detenção de dois dos seus militares. “Ressalva-se que a Guarda prestou toda a colaboração durante as diligências processuais levadas a cabo pela PJ”, lê-se no comunicado da GNR que sublinha que vai “proceder ao levantamento do respectivo procedimento disciplinar inerente a este tipo de situações”.

No mesmo comunicado, a GNR reafirmou o seu compromisso “de tolerância zero a todas as formas de corrupção, e outros fenómenos de criminalidade, pautando a sua actuação diária pela primazia da segurança e da salvaguarda de todo e qualquer cidadão”.