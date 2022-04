Haverá menos ministros no topo da direcção do PS

A intenção de António Costa é criar maior separação entre a cúpula do PS e o Governo. Assim, dos actuais quatro ministros que integram o secretariado nacional não ficarão todos.

Ana Mendes Godinho, Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva e Pedro Nuno Santos são membros do Governo e fazem parte do secretariado nacional do PS, órgão executivo de topo da direcção socialista. Mas não irão todos integrar a lista para este órgão que o secretário-geral, António Costa, vai propor à eleição pela comissão nacional, que se realiza sábado de manhã. Na mesma reunião, será eleito João Torres, como secretário-geral adjunto, por proposta também de António Costa.