Marina Sena: “A minha estética e a minha música contam uma história”

Já ouviram falar de Marina Sena? Se não ouviram, vão ouvir. Insinuante, sexy, exibe aos 25 anos o fulgor da MPB numa embalagem pop. A canção Por supuesto, que apesar do título não é espanhola e sim brasileira, já soma 4,7 milhões de visualizações no YouTube (o videoclipe, claro), enquanto temas dela, publicados anteriormente, como Me toca e Voltei pra mim, já vão, respectivamente, nos 2,7 e 3,5 milhões. Tudo em menos de um ano, quando foi lançado o seu álbum de estreia, De Primeira, em Agosto de 2021. É este trabalho que Marina Sena vem agora apresentar em Portugal, em três concertos. O primeiro é já esta quinta-feira, 7 de Abril, em Coimbra, no Salão Brazil, seguindo-se-lhe a 8 de Abril o Porto, no Hardclub, e a 9 de Abril Lisboa, no LAV (Lisboa Ao Vivo).