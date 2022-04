Um IndieLisboa “super natural” com a maior competição portuguesa de sempre

Em 18 anos de existência de IndieLisboa, a edição 2022, a correr entre 28 de Abril e 8 de Maio, marca a primeira vez que a Competição Nacional do festival – esta terça-feira anunciada – merece, verdadeiramente, tal epíteto: nove longas-metragens nove, de origens muito diferentes, de cineastas veteranos e jovens. Apenas uma é absolutamente inédita – Atrás Dessas Paredes (produção Rosa Filmes), de Manuel Mozos – mas as restantes oito, em estreia nacional, deram já início a um bom percurso internacional.

Do festival de Berlim vêm quatro títulos, encabeçados por uma das mais fulgurantes estreias na longa de qualquer cinematografia recente – Super Natural (Ukbar Filmes) de Jorge Jácome, que venceu o prémio FIPRESCI no festival alemão. Também de Berlim vêm o generoso documentário Águas de Pastaza (Oublaum) de Inês T. Alves, o “murro no estômago” Mato Seco em Chamas (Cinco da Norte/Terratreme) de Joana Pimenta e Adirley Queirós e a requintada comédia desconstruída O Trio em Mi Bemol (Basilisco) de Rita Azevedo Gomes.

Via Norte, a segunda longa documental de Paulo Carneiro depois de Bostofrio (co-produção luso-suíça-uruguaia, Bam Bam Cinema/Vento Forte/HEAD/La Pobladora), entra no Indie apenas duas semanas após a sua estreia no festival suíço Visions du Réel; e o documentário Viagem ao Sol (Kintop) de Susana de Sousa Dias e Ansgar Schaefer, que prolonga o trabalho sobre a imagem de arquivo da realizadora de 48 e Luz Obscura estreou-se em Novembro no IDFA de Amesterdão.

Finalmente, a ficção Frágil (Promenade) de Pedro Henrique, e o ensaio-documentário Rua dos Anjos (Kintop/Refinaria Filmes), criado pela actriz brasileira Renata Ferraz a meias com a entretanto falecida stripper Maria Roxo e inspirado pela sua participação em Estive em Lisboa e Pensei em Você de José Barahona, estrearam no festival americano de Ann Arbor em Março último.

Escusado será dizer, é o maior concurso nacional de sempre do Indie em número de filmes – e pelo que dele já conhecemos também o mais consistente.

Nas curtas, estarão a concurso 16 filmes – os títulos mais “chamativos” serão Tornar-se um Homem na Idade Média, que deu a Pedro Neves Marques o prémio máximo das curtas no festival de Roterdão, e By Flávio, de Pedro Cabeleira, também estreado em Berlim. Mas será também a oportunidade de descobrirmos uma excelente curta estreada em Roterdão, Azul de Ágata de Pinho, e Domy + Ailucha, Cenas Kets!, novo título de Ico Costa, premiado há poucas semanas no festival parisiense Cinéma du Réel.

Os outros títulos: Às Vezes os Dias, às Vezes a Vida, de Janine Gonçalves; Antes de Mim, o Fim de Inês Luís; O Banho, de Maria Inês Gonçalves; Um Caroço de Abacate, de Ary Zara; Cemitério Vermelho, de Francisco Lacerda; Comezainas, de Mafalda Salgueiro; Idade Óssea – Um Filme em Sete Quadros, de Isabel Aboim Inglez; Místida, de Falcão Nhaga; Ocelot, de Bernardo de Jeurissen; Presente, de Francisco Valente; Raquel, de Duarte Amaral Netto; e Subir e Sumir, de Francisco Queimadela e Mariana Caló.

A destacar ainda as sessões especiais que completarão a programação competitiva do Indie. Haverá João Botelho vezes dois, com a ficção Um Filme em Forma de Assim, a partir de Alexandre O’Neill, e o documentário O Jovem Cunhal. A exploração das memórias do regime salazarista está na base de três outros documentários: Margarida Cardoso assina SITA – A Vida e o Tempo de Sita Valles, sobre a militante comunista angolana morta em 1977; Marta Pessoa traz Um Nome para o Que Sou, que explora o retrato da condição feminina portuguesa na primeira metade do século XX tal como visto por Maria Lamas no livro As Mulheres do Meu País (1948-1950); e João Trabulo mostra Lisboa, Cidade Triste e Alegre, inspirado pelo livro clássico de Victor Palla.

Finalmente, haverá em ante-estreia portuguesa a longa A Viagem de Pedro da brasileira Laís Bodanzky (Como Nossos Pais), à volta do regresso a Portugal do ex-imperador do Brasil.