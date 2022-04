“Sou francês, faço parte desta história. Tirar-nos dela é dizer que não existo, que sou um erro”

As amendoeiras estão em flor em Blanc-Mesnil, um dos bairros do departamento francês de Seine-Saint-Denis, o famoso 93. É segunda-feira de manhã, está sol, as ruas estão tranquilas, as crianças saem das escolas. Este foi, durante toda a infância, o mundo de Côme Webembe Tuitcheu, francês de origem camaronesa, artista, fotógrafo e cineasta. É esta a vida “banal” que quer mostrar na curta-metragem que fez a convite da cadeia de televisão Arte (no âmbito da série O 93 convida-se para o Eliseu) e a que chamou A Minha Família É Política. Nela, entrevista a mãe, a vizinha do prédio, os irmãos e os amigos e põe-nos a discutir o lugar da política na vida deles.