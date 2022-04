Macron prepara o palco para um novo duelo com a extrema-direita de Le Pen

Apesar de Emmanuel Macron continuar a ser o grande favorito nas eleições presidenciais francesas, e as sondagens mostrarem uma diferença bastante clara nas intenções de voto em Macron e na segunda classificada, Marine Le Pen, de extrema-direita, com a aproximação da primeira volta das presidenciais – a 10 de Abril – a campanha do Presidente da República francês está a investir no dramatismo do combate à extrema-direita. E a piscar o olho aos desorientados eleitores de esquerda.