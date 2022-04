Reino Unido vai banir celebridades menores de 18 anos de anúncios de jogos de azar

Na Grã-Bretanha, os anúncios de jogos de azar com celebridades, desportistas e influencers menores de 18 anos vão ser proibidos com o objectivo de proteger as crianças, um dos maiores grupos mais visados pelos mercados de apostas do mundo.

O endurecimento das regras faz parte do compromisso da Advertising Standards Authority (ASA) de “salvaguardar os jovens e públicos vulneráveis”, declara o regulador nesta terça-feira. “Estas regras afectarão significativamente os anunciantes de jogos de azar que procuram promover as suas marcas usando desportistas e celebridades, bem como indivíduos como influenciadores, que são de forte apelo para os menores de 18 anos”, justifica o organismo.

O Comité de Prática Publicitária, que escreve os códigos de publicidade que são regulamentados pela ASA, considera que os anúncios não devem estar associados à cultura jovem. Numa revisão de estudos, o ano passado, a Public Health England deu nota de uma preocupação crescente com o jogo, concluindo que a dependência deve ser considerada um problema de saúde pública. As novas regras deverão entrar em vigor a partir de Outubro deste ano.

No passado, Cristiano Ronaldo, do Manchester United, e o ex-técnico do Chelsea, José Mourinho, apareceram em anúncios de jogos de azar no Reino Unido.

Nos últimos anos e com a pandemia como pano de fundo, as empresas de jogos de azar do Reino Unido, incluindo o proprietário das marcas Ladbrokes e Coral, Entain e 888, arrecadaram milhares de milhões de libras em lucros, à medida que os níveis de apostas online aumentaram durante os confinamentos.

Ultimamente, o governo vem endurecendo as regras sobre jogos de azar, que incluem um limite para a aposta máxima em terminais, verificações da idade e identidade em jogos de azar online e mais apoio para aqueles que se tornam viciados.