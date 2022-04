Presidente do Instituto Sá Carneiro, Graça Carvalho, apoia Luís Montenegro

Eurodeputada destaca a prioridade de Montenegro para a formação política de quadros do PSD e quer ver o instituto a colaborar com universidades nacionais e com instituições políticas internacionais da área social-democrata.

A eurodeputada do PSD e presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro, Graça Carvalho, vai apoiar Luís Montenegro nas eleições directas de 28 de Maio que vão escolher o próximo presidente do partido. “Num momento crucial para o partido, é importante que o futuro presidente agregue e una o partido, modernizando a imagem do PSD, atraindo novos quadros, posicionando o PSD como verdadeira alternativa ao PS”, refere a eurodeputada, numa nota enviada à Lusa.

Para a presidente do Instituto Sá Carneiro, o antigo líder parlamentar, “pelas suas qualidades humanas e políticas, pelo seu conhecimento profundo do partido e da sociedade civil e pela sua experiência política, corporiza esse espírito”. “Estou convencida de que tem todas as condições para assumir a responsabilidade de dirigir o PSD por forma a alcançar estes objectivos”, declarou a eurodeputada.

Maria da Graça Carvalho, que integrou a direcção de Rui Rio e foi convidada pelo ainda presidente do PSD para concorrer à liderança do Instituto Sá Carneiro, associação de reflexão e formação política ligada ao partido, destaca, por outro lado, “a prioridade dada por Luís Montenegro à formação política, nomeadamente à formação de quadros e à produção de ideias para o país”.

A eurodeputada afirma estar “disponível para ajudar o futuro presidente [do PSD], nomeadamente na formação de jovens quadros, na internacionalização e na ligação do partido ao mundo académico e empresarial”. “A formação deverá ser feita em colaboração com instituições do ensino superior, e através da criação de parcerias com organizações congéneres a nível europeu, um caminho a realizar em paralelo com as estruturas locais, descentralizando as iniciativas, levando-as a todo o país”, considerou.

Graça Carvalho, que preside ao IFSC desde Julho de 2020, defende que esta formação política seja feita também “em colaboração com instituições europeias da área política do PSD”, apostando em ligações com grandes organizações, como a Fundação Konrad Adenauer, o Wilfried Martens Centre for European Studies, ou o organismo grego Konstantinos Karamanlis Institute for Democracy.

Maria da Graça Carvalho é actualmente deputada do Parlamento Europeu; foi conselheira do Comissário para Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, de Novembro de 2014 a Dezembro de 2015. Anteriormente, foi deputada do Parlamento Europeu entre Julho de 2009 e Maio de 2014. Também foi conselheira principal do presidente da Comissão Europeia Durão Barroso nas áreas de Ciência, Ensino Superior, Inovação, Investigação, Energia, Ambiente e Mudanças Climáticas de 2006 a 2009.

Foi ministra da Ciência e do Ensino Superior do XV Governo Constitucional e ministra da Ciência, Inovação e Ensino Superior do XVI Governo Constitucional. É Professora Catedrática do Instituto Superior Técnico (Universidade de Lisboa).

O actual presidente do PSD, Rui Rio, que ocupa o cargo desde Janeiro de 2018, já anunciou que deixará a liderança do partido depois da derrota nas legislativas de 30 de Janeiro. As eleições directas para escolher o seu sucessor foram marcadas em Conselho Nacional para 28 de Maio e o Congresso vai realizar-se entre 1 e 3 de Julho, no Porto.

Até agora, anunciou-se como candidato à liderança do PSD o antigo líder parlamentar Luís Montenegro, enquanto o antigo ministro e actual director para a Cooperação e Desenvolvimento na OCDE em Paris, Jorge Moreira da Silva, irá confirmar a sua candidatura no dia 14 deste mês.