Montenegro quis assumir-se como candidato à liderança do PSD no arranque do ano político

Já dado como certo na corrida à liderança do PSD há várias semanas, Luís Montenegro assumiu ser candidato no dia em que se inicia a nova legislatura. Fê-lo numa declaração à agência Lusa e num momento que surpreendeu o partido. Como não é deputado, acabou por ser notícia no dia em que os novos parlamentares foram investidos e em que Paulo Mota Pinto, indicado como candidato a líder parlamentar do PSD, se sentou na primeira fila da bancada. A apresentação da candidatura de Montenegro deverá acontecer na próxima semana.