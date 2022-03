Paulo Mota Pinto, a herança de Rio na bancada parlamentar

A dois meses de eleições directas e quando Luís Montenegro é dado como candidato à liderança do PSD, Rui Rio escolhe um nome para a liderança da bancada que tem anti-corpos entre os críticos e entre os montenegristas em particular: Paulo Mota Pinto. O presidente do conselho nacional não deverá ter dificuldades em ser eleito mas dificilmente se mantém no cargo depois de Rio sair do partido.