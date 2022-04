Os vice-presidentes do Chega foram chumbados por 80% do Parlamento?

A frase

“Não foi sequer o PS que chumbou os candidatos do Chega, foram mais de 80% dos deputados da Assembleia da República. Acho que é evidente que há forças democráticas que percebem que nas instituições, sempre que puderem, não deixarão passar interlocutores que são xenófobos, racistas, e antissistema democrático.”

Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar socialista, em entrevista ao Diário de Notícias

O contexto

Na quinta-feira, o Parlamento votou os nomes de candidatos à vice-presidência da Assembleia da República. Tal como esperado, os nomes propostos pelo Chega, Diogo Pacheco de Amorim e Gabriel Mithá Ribeiro, foram chumbados. Esta votação tem sido polémica desde que se percebeu que das eleições de Janeiro saiu um resultado que dava ao Chega a possibilidade de indicar um nome para a vice-presidência e que se soube da oposição de vários partidos.

Na entrevista que deu ao Diário de Notícias, Brilhante Dias acusou o Chega de ter um “discurso xenófobo e racista” realçando que o PS está “do outro lado da barricada”, mas socorreu-se do resultado da votação para os lugares de vice para argumentar que a rejeição não foi só do PS. “O voto é secreto, como sabem. O resultado da votação é muito expressivo. Os dois candidatos do Chega, um deles teve 35 votos e outro 37, por isso, não foi sequer o PS que chumbou os candidatos do Chega.”

Os factos

Na quinta-feira, o nome do deputado do Chega Diogo Pacheco de Amorim foi a votos para vice-presidente da AR, tendo recebido 35 votos a favor, 183 brancos e seis nulos, num universo total de 224 votantes. Perante o chumbo, o Chega levou um novo nome a votação: Gabriel Mithá Ribeiro, que obteve 37 votos a favor, 177 brancos e 11 nulos, num total de 225 deputados.

Em resumo

Nas duas votações, os votos brancos e nulos somaram mais de 80% no total de votos, mais precisamente 84%. Portanto, a frase do líder parlamentar socialista é verdadeira.