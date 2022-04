Guerra longa pode levar a “segunda vaga mais significativa” de refugiados

O director-geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, refere, em entrevista ao PÚBLICO, que 12 milhões de ucranianos que estão a viver em zonas bombardeadas. Ouvimos ainda o som do dia numa selecção do David Pontes.

