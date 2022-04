Lavradores de Feitoria tem finalmente uma “casa” e estreia-se no enoturismo

A Lavradores de Feitoria tem adega nova no Douro. O edifício desenhado pelo arquitecto Belém Lima Já funcionou nas últimas vindimas e a partir desta sexta-feira, 1 de Abril, pode ser visitado. Assim como a quinta onde foi construído. Um sonho com a mesma idade da empresa nascida em 2000.

Da vinha à adega, a Lavradores de Feitoria investiu em 2021 um total de 3,55 milhões de euros para concretizar um sonho antigo. Tão velho como a empresa que nasceu da união de 15 lavradores já lá vão 22 anos. O edifício com projecto de Belém Lima — que no Douro assina também a adega do produtor Alves de Sousa — ficou pronto no Verão do ano passado, mas só agora abre portas aos turistas.