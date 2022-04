Fim-de-semana na TV: heróis, lutas e comédia a dançar com Mika e uma grande flor

CINEMA

Nell

AMC, sábado, 10h44

Numa interpretação nomeada para o Óscar, Jodie Foster encarna uma “criança selvagem” que cresceu só com a mãe, numa zona remota da Carolina do Norte, sem ligação ao resto do mundo. Uma vez que a mãe tem a voz distorcida devido a um acidente vascular, Nell desenvolve uma linguagem própria, gutural e imperceptível. Quando a mãe morre, a jovem é descoberta e vê-se forçada a enfrentar um mundo que até aí ignorava. O médico de província Jerome Lovell (Liam Neeson) tenta ajudá-la, mas os seus esforços colidem com o interesse que o caso dela desperta. O filme é realizado por Michael Apted e escrito por William Nicholson, com base numa peça de Mark Handley.

Dr. Estranho Amor

TVCine Edition, sábado, 22h

É uma das melhores comédias negras de sempre, dos filmes mais espirituosos sobre a era nuclear e uma obra-prima de Stanley Kubrick. Nomeado para quatro Óscares e recheado de fabulosas actuações cómicas – com destaque para Peter Sellers em três personagens –, começa quando um general (Sterling Hayden), obcecado com a ideia de que os comunistas estão a tentar roubar os “preciosos fluidos corporais” dos norte-americanos, ordena um ataque imediato à União Soviética.

Uma Noite Atribulada

Fox Comedy, sábado, 23h

Comédia de acção realizada por Shawn Levy, com Tina Fey e Steve Carell. Dão vida a um casal com dois filhos e uma feliz mas algo entediante vida nos subúrbios. Numa tentativa de quebrar a mesmice do dia-a-dia, vão jantar ao mais requisitado restaurante de Manhattan. Problema: esqueceram-se de reservar. É então que, num rasgo de audácia, se fazem passar por uns tais de Tripplehorns. É o início de uma série de perseguições hilariantes e sarilhos diversos – é que os Tripplehorns são um casal de trapaceiros com dois polícias corruptos no seu encalço.

O Rei das Berlengas ou a Independência das Ditas

RTP2, sábado, 23h39

Comédia de 1978, realizada por Artur Semedo e protagonizada por Mário Viegas. Com eventos históricos como pano de fundo, segue as peripécias de um herdeiro de uma casa nobre empenhado em reivindicar a independência das Berlengas.

Perigo Iminente

RTP1, domingo, 17h51

Vietname, Agosto de 1966. Debaixo de uma chuva torrencial e quase totalmente enterrado na lama, um grupo de 108 jovens das Forças Armadas da Austrália e da Nova Zelândia luta pela sobrevivência numa plantação de borracha em Long Tan. O inimigo é constituído por uma força de mais de 2.500 soldados vietnamitas. Contudo, a amizade e o companheirismo, aliados a uma fé inabalável, vão fazê-los resistir ao passar das horas e talvez os mantenham vivos até à tão ansiada chegada de reforços. Um drama histórico realizado por Kriv Stenders e protagonizado por Travis Fimmel.

A Flor

TVCine Edition, domingo, 20h40

Com cerca de 14 horas de duração, é o filme mais longo de sempre da cinematografia argentina. Projectado por Mariano Lilás, vai do musical à série B, dos espiões aos filmes franceses antigos, com o melodrama ou o mistério pelo meio, nas várias partes que o compõem. Neste domingo, são emitidas as duas primeiras; as seguintes, nos próximos domingos, até 24 de Abril, sempre em sessão dupla.

Milagre no Rio Hudson

AXN, domingo, 21h55

Clint Eastwood filma a história verídica de Chesley “Sully” Sullenberger, o piloto de aviação que, em 2009, aterrou de emergência no rio Hudson, em Nova Iorque, e evitou que 155 pessoas morressem. No papel do homem que se tornou um herói americano está Tom Hanks, que contracena com actores como Anna Gunn, Laura Linney e Aaron Eckhart.

Shazam!

Hollywood, domingo, 22h

Billy Batson tem 14 anos e todas as inseguranças típicas da idade… Até um poderoso mago lhe conceder o poder de se tornar um super-herói. Basta dizer “Shazam!” e a transformação acontece. Só falta aprender a difícil arte da moderação. Uma comédia de acção e aventura realizada por David F. Sandberg, que faz a adaptação ao cinema de mais uma personagem do universo DC Comics, desta vez por Bill Parker e C. C. Beck. O elenco inclui Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Faithe Herman e Mark Strong.

DANÇA

Eskapist

RTP2, sábado, 22h03

Estreia. O premiado coreógrafo sueco Alexander Ekman assina esta fantasia poética em que os bailarinos do Royal Swedish Ballet dão corpo a hipóteses de fuga da realidade – ensaiadas ora de forma delirante e até cómica, ora reflexiva –, ao som de música composta por Mikael Karlsson.

Foto Eskapist DR

MÚSICA

Mika em Paris

RTP2, domingo, 00h

Colorido, extravagante, activista, dono de um falsete irrepreensível: assim se apresentava ao mundo, em 2007, Michael Holbrook Penniman. Foi nesse ano que o libanês (radicado em Inglaterra) saiu do anonimato com estrondo, ao lançar o seu primeiro álbum, Life in Cartoon Motion, cheio de êxitos como Grace Kelly, Lollipop ou Relax, take it easy. Neste concerto, vemo-lo a actuar, nove anos e mais três álbuns depois, na parisiense Accor Arena.

DOCUMENTÁRIOS

Uma Discussão com 50 Anos

RTP2, sábado, 17h26

Com realização de Martin Scorsese e David Tedeschi, é uma reflexão sobre a influente e polémica publicação The New York Review of Books, fundada em 1963 por Robert Silvers, Barbara Epstein e alguns amigos, com o objectivo de olhar a cultura, a economia, a ciência e a política de modo original e subversivo. Scorsese descreveu o documentário como um filme “sobre a aventura do pensamento e, como diria Colm Toibin, a sensualidade das ideias.”

Fugas Históricas com Morgan Freeman

História, sábado, 23h47

As prisões de Alcatraz e Dannemora são os cenários dos dois primeiros episódios da série que aborda as mais famosas fugas do cárcere, analisando os planos e recordando as mentes criminosas, mas geniais, que os engendraram. No total, a série compreende oito episódios, debitados ao sábado, em dose dupla. A narração é de Morgan Freeman, actor que conheceu as celas por dentro no filme Os Condenados de Shawshank e tem experiência acumulada na apresentação de documentários como A História de Deus, A Nossa História ou Segredos do Universo.

Changing the Game

TVCine Edition, domingo, 13h

Dirigido por Michael Barnett, relata o percurso de três atletas adolescentes transgénero. Pela sua perspectiva e na primeira pessoa, é partilhada a experiência de crescer a enfrentar desafios que vão muito para além das metas desportivas ou da idade. Discriminação, ameaças e atenção mediática fazem parte do caminho, assim como a oportunidade de lutar por mudar as regras do jogo e representar toda uma comunidade.

Foto Changing the Game

África Autêntica Desde o Ar

Odisseia, domingo, 18h16

O continente africano mostra-se, na sua diversidade, a partir do céu, em imagens aéreas que tanto captam a extensão do deserto do Sara como a vida selvagem do Serengeti, as águas do Nilo ou o colorido dos mercados marroquinos.

INFANTIL

Cai na Real, Corgi (V. Port.)

Cinemundo, sábado, 8h20

Comédia de animação realizada pela dupla Ben Stassen e Vincent Kesteloot, segundo um argumento de John R. Smith e Rob Sprackling. Rex, um cão de raça corgi, foi oferecido à rainha pelo rei de Inglaterra. A soberana adora-o mais do que qualquer outra criatura viva. Um dia, ele perde-se na cidade e acaba metido num canil onde, apesar do pedigree duvidoso dos colegas de cárcere, acaba por fazer bons amigos. Com eles, vai tentar planear a fuga para regressar ao palácio real.

Um Susto de Família (V. Orig.)

Nos Studios, domingo, 8h05

Comédia de animação realizada por Holger Tappe. Emily Watson, Nick Frost, Jessica Brown Findlay e Ethan Rouse emprestam as vozes a uma família que, numa noite de Halloween, é enfeitiçada por uma bruxa e se transforma num clã aterrorizador. Se antes já havia conflitos entre eles, o que acontecerá agora que Emma, a mãe, é vampira; Frank, o marido, o monstro de Frankenstein; Fay, a filha adolescente, uma múmia; e o pequeno Max, um lobisomem? Para poderem voltar ao normal, “só” têm de provar que são capazes de ser uma família unida e feliz.