Duração dos créditos à habitação continua acima dos 30 anos e justifica novos limites

O motivo para a introdução de novos limites à duração dos contratos de crédito à habitação, que entram em vigor a partir desta sexta-feira, 1 de Abril, ficou mais claro com a divulgação, esta quinta-feira, do relatório de avaliação ao cumprimento da recomendação macroprudencial para o crédito. É que, como já se antecipava, os bancos não reduziram significativamente, como se exigia, a duração dos novos empréstimos, ficando a média em 32,5 anos, em 2021, o que dificulta o cumprimento da meta de 30 anos a atingir em 2022.

A avaliação geral é, no entanto, positiva, uma vez que “as instituições de crédito a continuaram a cumprir as orientações definidas na recomendação”, avançou esta quinta-feira o Banco de Portugal, considerando que que a macroprudencial contribuiu para reforçar “a resiliência do sistema financeiro e dos mutuários face a riscos com origem no sector imobiliário residencial”. ​

Relativamente à duração dos contratos, os novos limites estipulam, por exemplo, que os contratos a 40 anos só possam ser feitos a particulares com idade igual ou inferior a 30 anos. O prazo vai encolhendo em função da idade, passando a 37 anos para mutuários com mais de 30 e até 35 anos, e para 35 anos acima deste último patamar. Prazos mais curtos nos empréstimos implicam prestações mais elevadas, o que dificulta o acesso ao crédito por parte de agregados com menor rendimento, mas também torna a concessão de crédito mais segura.

Um dos pilares da medida macroprudencial, o rácio entre o valor do imóvel e o montante do empréstimo, ou LTV (loan-to-value, na sigla inglesa), foi amplamente cumprido. “A quase totalidade dos novos créditos à habitação registou um rácio inferior ou igual ao limite de 90%”, avança o BdP, acrescentando que a introdução deste limite “contribuiu para reduzir o endividamento e melhorar o perfil de risco dos mutuários”.

“Em média, os mutuários mais arriscados passaram a adquirir, após a introdução deste limite, imóveis com preços mais reduzidos e a contrair empréstimos de menor montante”, garante o supervisor bancário.

Importante para o absorver a eventual subida de taxas de juro ou redução de rendimentos está o facto de cerca de 94% do montante de novas operações de crédito à habitação e ao consumo ter sido concedido a mutuários com uma taxa de esforço, ou rácio DSTI (debt service-to-income, na sigla inglesa) inferior ou igual a 50%.

De acordo com os dados agora divulgados, “os empréstimos concedidos a mutuários com rácio DSTI entre 50% e 60% e acima de 60% totalizaram 4% e 3% do montante de novas operações, respectivamente, valores inferiores aos limites daps excepções previstos no âmbito da recomendação”.