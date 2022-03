Casa dos Livros: do espólio de Graça Moura a um palacete literário

Doação do escritor inspirou projecto cultural de divulgação da literatura. O Centro de Estudos da Cultura em Portugal abre esta sexta-feira, com honras de Estado, e acervos integrais. Pina, Herberto Helder e Eugénio de Andrade vão “morar” aqui.

Quando os filhos de Vasco Graça Moura elegeram a Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) como fiel depositária do espólio e biblioteca do pai, não sabiam ainda que davam o mote para algo maior. Se no princípio era Graça Moura, depois veio Albano Martins, Herberto Helder, Manuel António Pina, Óscar Lopes, Eugénio de Andrade. A Casa dos Livros - Centro de Estudos da Cultura em Portugal da Universidade do Porto é inaugurada esta sexta-feira por Marcelo Rebelo de Sousa. Um lugar para estudar e divulgar literatura com espaço para exposições, cursos livres, colóquios, tertúlias e conferências.