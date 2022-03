Sonae foi alvo de ataque informático. Sites do grupo estão em baixo

Entre os sites que se encontram inacessíveis estão o do Continente e o site institucional do grupo Sonae.

A Sonae foi alvo de um ataque informático, que deixou vários sites do grupo em baixo. O ataque, segundo a informação que foi avançada pela SIC Notícias e já confirmada pelo PÚBLICO, foi dirigido à MC, empresa de retalho alimentar do grupo.

“A MC confirma que se verificou um ataque informático nos sistemas que está a afectar algumas comunicações nos sites comerciais e alguns serviços em loja”, refere um comunicado enviado às redacções pela empresa que detém o Continente (e também o PÚBLICO). As lojas físicas da cadeia de retalho estão em funcionamento, mas o ataque está a impossibilitar, por exemplo, a emissão de facturas ou a utilização do cartão Continente.

A MC acrescenta que as suas “equipas estão a trabalhar no sentido de averiguar a perturbação e repor, com a máxima brevidade, o normal funcionamento da actividade”.

Entre os sites que se encontram inacessíveis estão, precisamente, os serviços online da marca de retalho alimentar (na página do Continente, surge um aviso de “manutenção"), mas, também, o site institucional do grupo Sonae, entre outros. Já os sites de marcas não alimentares da Sonae, como a Worten ou a Zippy, estão a funcionar sem constrangimentos.

De acordo com a SIC Notícias, o ataque informático foi levado a cabo pelas 02h00 desta quarta-feira e, por esta altura, o grupo Sonae ainda está a avaliar a extensão do ataque, bem como se os dados dos clientes ficaram comprometidos.

Este é mais um da série de ataques informáticos de que várias empresas em Portugal têm sido alvo. Foi o caso, em Fevereiro, da Vodafone e dos laboratórios Germano de Sousa, ou ainda do grupo Impresa (que detém a SIC e o Expresso), no início deste ano.