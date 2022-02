Vodafone diz que “a rede encontra-se estabilizada”

Empresa presidida por Mário Vaz anuncia que os serviços de voz, dados e televisão estão estabilizados e que se mantém a colaborar com as autoridades que estão a investigar o ciberataque.

A Vodafone Portugal, que foi alvo de um ciberataque na segunda-feira à noite, assegurou esta sexta-feira que a sua rede “encontra-se estabilizada”, embora admita a possibilidade de algumas “situações de instabilidade pontual”.

A estabilização dos serviços aplica-se à voz móvel e fixa, bem como aos serviços de dados e de televisão, anunciou a empresa, acrescentando que o dia de hoje, sexta-feira, 11 de Fevereiro, foi “especialmente dedicado ao restabelecimento da totalidade das funcionalidades específicas para clientes empresariais”, uma tarefa que está “praticamente concluída”.

Neste que diz ser um ponto de situação final sobre a crise vivida desde o começo da semana, com consequências para quatro milhões de clientes, a Vodafone assume que em termos internos “há ainda muito trabalho pela frente para assegurar a total sustentabilidade da operação”.

Há problemas que não penalizam a prestação dos serviços aos clientes, mas que “impactam a empresa”, refere a operadora de telecomunicações presidida por Mário Vaz.

A Vodafone Portugal destaca ainda que as suas equipas conseguiram “repor em menos de 24 horas o equivalente a uma década de inovação tecnológica, passando de 2G/3G para 4G/5G” e garante que “continua a colaborar de forma estreita com as autoridades na investigação em curso” às origens do ataque.

As investigações encontram-se sujeitas a segredo de justiça.