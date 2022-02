PJ pede ajuda internacional depois de ataque à Vodafone. Operadora inicia restabelecimento dos serviços móveis 4G

A Polícia Judiciária anunciou, nesta terça-feira, que está a investigar o ataque informático de que a Vodafone foi alvo. Neste sentido, as autoridades portuguesas dão conta de que já iniciaram contactos com polícias internacionais. A operadora já iniciou o restabelecimento dos serviços móveis 4G, ainda que com limitações.

“A PJ desencadeou de imediato contacto com as suas congéneres, em sede de cooperação policial internacional, no intuito de recolher mais e melhor informação”, pode ler-se em comunicado enviado às redacções ao final da tarde desta terça-feira. O ataque que a Vodafone sofreu, na noite de segunda-feira, afectou vários clientes privados, empresas e serviços como o INEM, hospitais ou bancos.

Desta forma, a PJ, em articulação com a operadora, “está a envidar esforços na recolha de indícios e indicadores de compromisso que permitam avaliar e conhecer a origem, a extensão e motivação do ato criminoso”.

As autoridades agendaram, para as 20h, uma conferência de imprensa para dar conta do estado da investigação.

“Este foi um ataque dirigido à rede — não a sistemas —​​ com o propósito, seguramente voluntário e intencional, de deixar os nossos clientes sem qualquer serviço”, disse Mário Vaz, presidente executivo da Vodafone, em conferência de imprensa na sede da empresa, no Parque das Nações, em Lisboa

Vodafone inicia restabelecimento dos serviços móveis 4G

A Vodafone iniciou o restabelecimento dos serviços base de dados móveis sobre a sua rede 4G, “na sequência de uma intensa e exigente operação de reposição”, de acordo com dados Vodafone enviados às redacções ao final da tarde desta terça-feira. A operadora de telecomunicações refere, em comunicado, que “este arranque está de momento condicionado a zonas restritas do país, estando gradualmente a ser expandido para o maior número possível de clientes”.

A Vodafone adianta ainda que “o serviço está igualmente sujeito a algumas limitações, nomeadamente no que respeita à velocidade máxima permitida de forma a garantir uma melhor monitorização da utilização da rede, bem como uma distribuição mais equitativa e sustentável da capacidade disponibilizada” aos seus clientes.

Esta é “mais uma etapa que faz parte do complexo percurso que temos vindo a percorrer e cujo esforço tem sido atenuado pelas muitas manifestações de solidariedade e compreensão que nos têm feito chegar”, acrescenta a operadora liderada por Mário Vaz.

“Continuaremos a actualizar os nossos clientes sobre a evolução da reposição dos serviços sempre que justificável”, assevera a empresa.