Nathalie de Oliveira, a deputada que quer “plantar cravos, sem esquecer as rosas”

Depois de umas eleições legislativas marcadas pela repetição da votação no círculo da Europa, Nathalie de Oliveira veio de França para o Parlamento com um objectivo claro: reformar a lei eleitoral. Filha do “salto” da emigração dos anos 60, a nova deputada socialista quer representar os cidadãos portugueses deslocados no estrangeiro, mas promete que o seu mandato não se esgota aqui.