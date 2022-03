A “família” formada pelos laços criados no Casal do Gil teme ficar sem as suas casas

Luís Tomé olha em redor e volta 50 anos no tempo, quando as casas do Pátio do Casal do Gil eram todas térreas, sem água, luz ou gás. Ele nasceu ali — “mesmo ali” — e nunca saiu da casa que já era dos pais. Aos 60 anos, porém, o receio paira nele e neste pequeno bairro da freguesia lisboeta da Ajuda, depois de o proprietário ter enviado algumas cartas de oposição à renovação de contratos e de lhes ter comunicado que tem outros projectos para o local.