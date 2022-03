Passeios nocturnos num jardim iluminado? Siga para o Palácio Fronteira, em Lisboa

Entre Abril e Junho, o palácio lisboeta torna a abrir os portões ao cair da noite para Passeios no Jardim Iluminado .

A Fundação das Casas de Fronteira e Alorna – entidade que gere o conjunto patrimonial do Palácio Fronteira e das casas nobiliárquicas a ele ligadas – torna a pôr em marcha a iniciativa que convida os visitantes a deambular pelos jardins da propriedade, ao cair da noite e com as luzes a guiar os passos.

Por entre fontes e estátuas, os Passeios no Jardim Iluminado dão a conhecer a história e os segredos do lugar e permitem passar revista aos azulejos e às construções barrocas ali presentes. De caminho, propõem ainda desfrutar da calma e da iluminação especial dos espaços exteriores do edifício setecentista, nas noites primaveris.

Promovidos desde o Verão de 2019, os passeios ao ar livre estão marcados para as sextas-feiras entre Abril e Junho, das 20h30 às 22h30, excepção feita nos feriados de 15 de Abril (Sexta-feira Santa) e 10 de Junho (Dia de Portugal).

Para complementar a experiência, e fruir do “roteiro fascinante mantendo a distância de segurança”, são disponibilizados audioguias higienizados, em português, francês e inglês, que dão história e ambiente sonoro ao que os olhos vêem, e videoguias em língua gestual portuguesa. Seguindo as mesmas orientações de saúde pública, sublinha a nota de imprensa, “o uso de máscara é recomendado em todas as situações de proximidade física entre visitantes”.

Os bilhetes custam 7 euros (mais 3 euros com áudio e videoguias).

Para outras informações e reservas: site, fcfa-cultura@fronteira-alorna.pt e 217 782 023.