Vila Nova de Cerveira vai criar albergue de peregrinos em antiga escola primária

Ficará em Loivo e a adatação, garante-se, respeitará a traça original do edifício histórico. Actualmente, pelo troço do Caminho Português da Costa que passa por terras de Vila Nova de Cerveira, apenas há um albergue.

A antiga primária de Loivo, em Vila Nova de Cerveira, que funcionava num edifício histórico com “localização privilegiada” no Caminho Português da Costa para Santiago de Compostela, na Galiza, vai ser transformada em albergue de peregrinos.

O projecto de reconversão da antiga escola primária em albergue de peregrinos vai ser candidatado, “nos próximos dias, à linha de apoio Regenerar Territórios do Programa Transformar o Turismo, do Turismo de Portugal”, divulgou a autarquia, salientando que “o investimento previsto é de 312 mil euros, com financiamento a 70%”.

O projecto ganhou forma com a “cedência daquele edifício, pela Junta de Freguesia de Loivo, a título gratuito, por um período de 30 anos”.

A adaptação da antiga escola primária de Loivo em albergue de peregrinos de gestão municipal integra-se “na estratégia do município de Vila Nova de Cerveira de fomentar um turismo cada vez mais sustentável e responsável”.

“O objectivo do futuro albergue de Loivo é ter uma gestão totalmente municipal, configurando-se como o primeiro albergue municipal de Vila Nova de Cerveira. Uma das especificidades previstas é a existência de um quarto reservado para hospitaleiros, pessoas que voluntariamente se disponibilizam, durante um período temporal, a prestar o serviço de recepção e manutenção do espaço”, refere-se em comunicado.

O Caminho Português da Costa tem 138 quilómetros de extensão e atravessa os concelhos do Porto, Matosinhos, Maia, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Esposende, Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova de Cerveira e Valença.

Em Fevereiro, e em Ano Jacobeu, o Governo português certificou aquele percurso pelo “elevado valor patrimonial dos traçados históricos entre o Porto e Viana do Castelo”, e pela “autenticidade e integridade do itinerário, densidade do património edificado e beleza paisagística da envolvente”.

Segundo a autarquia de Vila Nova de Cerveira, por se tratar de “um edifício histórico”, a “requalificação profunda” a executar na antiga primária vai obedecer ao “compromisso de manter a traça original e outros elementos passíveis de recuperação, salvaguardando a memória da antiga escola” do imóvel “para alojar, no máximo, 32 pessoas”.

Foto Concelho de Cerveira quer apostar no turismo sustentável CM VN Cerveira

“A localização privilegiada em pleno Caminho Português da Costa, a escassos quilómetros do centro da vila, foi uma das principais características para a autarquia avançar com este acordo com a junta de freguesia, de forma a colmatar uma carência de albergues públicos no concelho”, sublinha a Câmara de Cerveira.

O futuro albergue “contribuirá para valorizar e alavancar as potencialidades subjacentes aos Caminhos de Santiago - Caminho Português da Costa”.

O protocolo de cedência do antigo edifício da escola primária de Loivo foi formalizado, na quinta-feira, entre o presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, Rui Teixeira, e a presidente da Junta de Freguesia de Loivo, Elisabete Pereira.

“O objectivo é dar mais vida aos Caminhos de Santiago, potenciando o seu valor turístico, emprestando aos peregrinos experiências inolvidáveis, que os convença a ficar mais tempo em Cerveira e lhes dê a vontade de regressar, apoiando e incentivando a criação de alojamento específico”, disse o autarca Rui Teixeira, citado na nota.

Actualmente, ao longo dos 14,4 quilómetros do Caminho Português da Costa que atravessam o território, “Vila Nova de Cerveira apenas dispõe de um albergue - Casa da Mota -com gestão assegurada por uma colectividade”.

A “recente certificação do Caminho Português da Costa apresentou-se como mais uma alavanca para a concretização deste albergue de peregrinos em Loivo, uma vez que a candidatura em causa apenas financia obras que estejam em caminhos certificados”.