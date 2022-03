Ponte da Barca faz “o maior bolo de mel de Portugal” para ajudar refugiados ucranianos

Terá à volta de cem metros e 200 quilos: é já a sexta vez que se confecciona o gigantesco bolo, desta feita para apoiar quem sofre com a guerra na Ucrânia. No domingo, 3 de Abril.

São cem quilos de farinha, 30 litros de mel, 50 quilos de açúcar, mais de 200 ovos e 20 quilos de nozes. Uma receita “simples” para um grande bolo, até “o maior bolo de mel de Portugal”, que demora seis horas a ser feito por equipas de três pastelarias de Ponte da Barca.

A iniciativa, que se realiza pela sexta vez, começou com o objectivo de “valorizar os ingredientes mais tradicionais do concelho como o mel e as nozes, assim como dinamizar o comércio tradicional, dando visibilidade às pastelarias do concelho”, como resumia a autarquia.

Assim continua, tendo habitualmente uma vertente solidária: este ano, avança a organização, o dinheiro arrecadado com a venda do bolo reverterá “a favor das vítimas” da guerra na Ucrânia.

Foto "O maior bolo de mel de Portugal" CM Ponte da Barca

O bolo estará sob os holofotes no domingo, 3 de Abril, a partir das 14h30, apresentando-se na rua principal de Ponte da Barca.

As pastelarias Caracas, Doce Lima e Liz assinam a confecção.

O evento contará com animação musical tradicional, entre cantares ao desafio e rusgas.