A participação da família na escola dos filhos

A colaboração ativa das famílias no processo educativo dos seus filhos (em casa, na escola, na comunidade), e a comunicação positiva e eficaz entre a família e a escola, é imprescindível, e pode ser um fator importante na promoção da melhoria do aproveitamento escolar, comportamental e social dos filhos. Não obstante, algumas escolas criam dificuldades para o concretizar.

O envolvimento dos pais na escola dos filhos implica a promoção de atividades que estimulem ou facilitem o intercâmbio entre a escola e as famílias que permita trocar experiências e aumentar a autoestima e autoconfiança dos pais, dando-lhes segurança no seu papel de primeiros educadores. Desta maneira, sentir-se-ão mais reforçados, fortes e motivados para se envolverem nos processos de formação dos seus filhos.

Este envolvimento pode realizar-se através de diferentes formas, que, num grau crescente de implicação parental na escola, podem ser:

a) A comunicação entre a escola e a família (e.g. através de cartas, emails, caderneta escolar, telefonemas, reuniões individuais e coletivas, folhetos informativos) acerca o currículo e o progresso dos alunos;

b) O envolvimento ativo dos pais na escola, através de trabalho voluntário, momentos de partilha e participação em atividades promovidas pela escola no espaço escolar (e.g., festas, exposições, participação na melhoria do espaço escolar, no apoio à biblioteca e salas de estudo, na organização dos tempos livres, atividades desportivas, participação dos pais na sala de aula, nomeadamente falar sobre as suas profissões, contar histórias, fazer cozinhados...);

c) O envolvimento em atividades de aprendizagem e de enriquecimento em casa (e.g., orientar, discutir e ajudar nos trabalhos de casa, apoiando as aprendizagens, de investigação de temas…);

d) O envolvimento na tomada de decisão sobre a dinâmica educativa da escola (e.g., participação de representantes dos pais na assembleia de escola, no conselho pedagógico, conselho de turma e associação de pais).

Sobre o reflexo do envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos, a investigação em ciências da educação demonstra que este contribui para melhorar significativamente os desempenhos sociais e académicos dos alunos.

Com efeito, as diferentes modalidades de envolvimento e participação nas escolas trazem aos pais uma melhoria na autoestima, um maior conhecimento do processo de desenvolvimento das crianças/jovens, maior interação entre pais/filhos, entre pais/pais, entre pais/professores, uma melhoria qualitativa da participação em atividades coletiva.

Foto O envolvimento dos pais na escola dos filhos implica a promoção de atividades que estimulem ou facilitem o intercâmbio entre a escola e as famílias Getty Images

O envolvimento e a participação dos pais podem também trazer benefícios aos professores, pois quando os pais estão envolvidos na vida e nos processos de decisão escolar, a qualidade de comunicação/diálogo entre pais e professores melhora e influencia positivamente a aprendizagem dos alunos, o que afeta de forma benéfica o seu desenvolvimento académico, comportamental, social e de absentismo e abandono escolar, quando as famílias colaboram com as escolas.

O processo educativo deve permitir a destruição barreiras que limitam que as pessoas tenham uma participação plena na vida social, e que as impeçam de partilhar recursos e bens culturais, nomeadamente disponibilizando para toda a comunidade educativa os recursos existentes (atividades desportivas, culturais e ocupação de tempos livres, serviços de saúde e sociais).

Assim, não são só as crianças e jovens que beneficiam desta conjugação de esforços. Os professores sentem-se gratificados nas suas funções e melhoram a sua capacidade de exercerem as suas responsabilidades de educação e de participação, e as comunidades evoluem a partir da integração de crianças e jovens educados com base na participação de todos os atores do processo educativo.

A educação é um desafio onde a escola e a família ocupam um lugar privilegiado e insubstituível. A cada uma delas competem responsabilidades próprias, exigindo-se-lhes que assumam os seus papéis numa linha de cooperação mútua, integrando de maneira positiva as normais diferenças culturais nas relações de diálogo e na ação educativa, considerando o objetivo do êxito do percurso educativo das crianças, dos adolescentes e dos jovens situados nas etapas do atual sistema educativo correspondentes à educação pré-escolar e aos níveis dos ensinos básico e secundário da educação escolar.

A Escola não se concebe isolada e a sua eficácia deve ser analisada em função da forma como integra o todo da comunidade educativa.