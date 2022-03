Já está a ser preparada a passadeira vermelha dos Óscares. Quem são as estrelas mais ansiadas?

Estrelas do cinema a cruzar a passadeira vermelha, perante a lente dos fotógrafos e o olhar do mundo. É já este domingo, 27 de Março, que está de volta a noite da elegância por excelência, os Óscares. Depois de um ano tímido na Union Station em Los Angeles, a cerimónia volta com todo o esplendor ao Dolby Theatre. Antes de serem anunciados os vencedores, todos os olhos estarão voltados para a passadeira vermelha, onde, entre as presenças mais esperadas, se destacam as nomeadas para melhor actriz.