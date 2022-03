Cinco feridos em ataques com foguetes em Lviv, perto da fronteira com Polónia

A cidade de Lviv, a cerca de 60 quilómetros da fronteira com a Polónia, foi alvo de dois ataques com foguetes — trata-se do primeiro ataque dentro dos limites da cidade ucraniana que, até agora, tem escapado do bombardeamento e combates que devastaram algumas cidades ucranianas mais próximas da Rússia. A informação foi avançada pelo governador regional Maksym Kozytskyy na sequência de explosões fortes ouvidas na região. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas.

"Houve dois ataques de foguetes dentro dos limites [da cidade] de Lviv", confirmou Maksym Kozytskyy, numa publicação partilhada nas redes sociais. "Fiquem em abrigos! Não saiam para as ruas!", acrescentou.

O Guardian avança que um dos alvos era uma refinaria de petróleo, a 1,5 quilómetros para leste do centro da cidade. A Reuters cita o presidente da câmara, Lviv Andriy Sadoviy, que fala num incêndio numa instalação industrial que armazenava combustível. Os serviços de emergência já estão no local. Até agora, nenhum edifício residencial parece ter sido atingido.

Ao começo da tarde (hora de Lisboa), a agência Reuters avançou que foram ouvidas pelo menos três explosões em Lviv. Testemunhas locais descrevem uma coluna de fumo preto no lado nordeste da cidade.

O ataque a Lviv chega numa altura em que o presidente norte-americano, Joe Biden, está em Varsóvia, na Polónia, para reuniões.

Antes da guerra, Lviv tinha uma população de cerca de 717 mil habitantes, mas para os milhares de famílias que fugiram do pior dos combates no leste, sul e centro da Ucrânia, a cidade tornou-se ou um local de refúgio dentro do país, albergando agora mais habitantes.